Για τον Γεράσιμο Μιχελή και το «Παρά Πέντε», μίλησε ο ηθοποιός, Δημήτρης Πετρόπουλος.

Η Δημήτρης Πετρόπουλος, ο «Πρωθυπουργός» του «Παρά πέντε», παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του Star και την εκπομπή «Breakfast», όπου μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στον φίλο και συνεργάτη του Γεράσιμο Μιχελή, με τον οποίο «ήρθε κοντά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης σειρά.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του, αλλά και στο ενδεχόμενο επιστροφής του «Παρά Πέντε».

Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Πετρόπουλος για το Γεράσιμο Μιχελή

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Γεράσιμος Μιχελής, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2025, ύστερα από μια μακροχρόνια μάχη με ένα πρόβλημα υγεία, τη νόσο του κινητικού νευρώνα που τον ταλαιπωρούσε. Οι δύο άνδρες, είχαν έρθει κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Παρά Πέντε», ενώ ο Δημήτρης Πετρόπουλος ανέφερε για την απώλεια του φίλου του τα εξής: « Ο Γεράσιμος ήταν το αποκούμπι μου δύο χρόνια, μόνο αυτόν είχα στη σειρά. Δεν έβλεπα κάποιον άλλον. Γιατί με ρωτάνε γιατί δεν κάναμε παρέα. Αφού δεν συναντηθήκαμε ποτέ και μία σκηνή με την Ντάλια στο γραφείο. Το ραντεβού με τον Γεράσιμο ήταν κάθε Σάββατο για δύο χρόνια. Τουλάχιστον δεν πονούσε ο Γεράσιμος με αυτή την ασθένεια που είχε, αυτή είναι η μικρή μου παρηγοριά».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο ίδιος ρωτήθηκε για την επιστροφή της πολυαγαπημένης σειράς, ενώ απάντησε φειδωλά: «Έχει γίνει κρούση από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το reunion του Παρά Πέντε. Χαίρομαι που θα υπάρχει συμβολή του κοινού στο νέο επεισόδιο, γιατί το κοινό είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο σε αυτή τη σειρά. Έχουν περάσει 20 χρόνια και σήμερα με σταμάτησαν τέσσερις φορές να με ρωτήσουν για τη σειρά. Οφείλει το κοινό κάποια πράγματα στο Παρά Πέντε, όπως και το Παρά πέντε στο κοινό. Δε σου δίνει ο κόσμος την αγάπη του έτσι. Δεν το έχω με την τεχνολογία και έτσι δεν απάντησα στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Δεν περίμενα 20 χρόνια μετά να ακούγεται αυτή η σειρά. Ο κακός πάντα δημιουργεί μία σχέση γοητείας. Έμαθα ότι ήμουν πρωθυπουργός, όταν το έμαθε και όλος ο κόσμος, απλώς είχα διαβάσει πρώτος το επεισόδιο», ανέφερε μεταξύ άλλων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα όσα επρόκειτο να συμβούν στη σειρά.

Κλείνοντας, να σημειωθεί πως ο Γιώργος Καπουτζίδης, κάλεσε τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία του 50ου επεισοδίου.

Δείτε το βίντεο:

