Η επίσημη ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τις κατασχέσεις των πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ.

Με μία αυστηρή προειδοποίηση ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε το βίντεο από το ρεσάλτο των ΗΠΑ στο πετρελαιοφόρο στη Βόρεια Αμερική και από την κατάσχεση του δεύτερου πετρελαιοφόρου στην Καραϊβική γράφοντας «Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς».

Συνόδευσε την ανάρτηση με ένα emoji «φωτιά».

«Σε επιχειρήσεις πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο δεξαμενόπλοια του «Σκιώδους Στόλου» στον Βόρειο Ατλαντικό και σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Και τα δύο πλοία είτε είχαν αγκυροβολήσει τελευταία φορά στη Βενεζουέλα είτε καθ' οδόν προς αυτήν» ανέφερε η ανάρτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/2008937200944021613}