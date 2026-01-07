Η απάντηση της Ρωσίας στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου στον Βόρειο Ατλαντικό.

Κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων από άλλες δικαιοδοσίες, απαντά η Ρωσία μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ

Απαντώντας στην κατάσχεση του Bella 1/Marinera, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, λέγοντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών». Το δεξαμενόπλοιο είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο.

Παράλληλα η Μόσχα απαιτεί από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση» των Ρώσων που βρίσκονται στο Marinera, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την «άμεση επιστροφή» τους στην πατρίδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνεχισε λέγοντας πως «παρακολουθεί στενά» τις αναφορές για την απόβαση αμερικανικών στρατευμάτων στο πλοίο.

Την ίδια ώρα ο Αντρέι Κλίσας, ανώτερος Ρώσος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, δήλωσε ότι η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ την Τετάρτη ήταν μια πράξη απόλυτης πειρατείας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το πετρελαιοφόρο Marinera, που έπλεε υπό ρωσική σημαία το μεσημέρι της Τετάρτης και λίγο αργότερα ακολούθησε άλλη κατάσχεση τάνκερ, αυτή τη φορά στην Καραϊβική.

Μετά τις δύο επιχειρήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social πως «Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, μέχρι που ήρθα εγώ. Οι ΗΠΑ, ηλιθιωδώς, πλήρωναν γι' αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, και πληρώνουν αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα ​​από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου τελείωσαν 8 πολέμους, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ηλιθιωδώς επέλεξε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν κανέναν φόβο για το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ, και αμφιβάλλω ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαστούμε πραγματικά. Όλοι είναι τυχεροί που ξανάχτισα τον στρατό μας στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι του Ντόναλντ Τραμπ που ξαναχτίζει τις ΗΠΑ. Κάνουμε την Αμερική Σπουδαία Ξανά!!!».

Η κατάσχεση τάνκερ στον Βόρειο Ατλαντικό

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την Τετάρτη επιχείρηση για την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera, που φέρει ρωσική σημαία και συνδέεται με τη Βενεζουέλα, παλαιότερα γνωστό ως Bella-1, μεταδίδει το Reuters.

Το NBC News ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται υπό την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ηγήθηκε της επιχείρησης με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού» και «αξιωματούχοι των αμερικανικών αρχών βρίσκονται επί του παρόντος στο πλοίο».

{https://twitter.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504}

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε συντονισμό του υπουργείου Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση

το M/V Bella 1 για παραβιάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ. Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από την αμερικανική ακτοφυλακή» ανέφερε η επίσημη επιβεβαίωση.

{https://twitter.com/visionergeo/status/2008887222787887241}

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, προειδοποίησε μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, που έπλεε υπό ρωσική σημαία, ότι ο «αποκλεισμός» του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε «πλήρη ισχύ».

«Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομος παραμένει σε πλήρη ισχύ - οπουδήποτε στον κόσμο» έγραψε ο Χέγκσεθ.

{https://twitter.com/PeteHegseth/status/2008900933242032586}

Δεν υπήρχαν ρωσικά πλοία κοντά στο Bella 1 όταν η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στο πλοίο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αποτρέποντας την πιθανότητα αντιπαράθεσης μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρει η Washington Post.

Αρκετά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έφυγαν από βάσεις της Βρετανίας το πρωί της Τετάρτης και κατευθύνθηκαν βορειοδυτικά προς το πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, σύμφωνα με site παρακολούθησης πτήσεων. Τα δεδομένα της πορείας του πλοίου δείχνουν επίσης ότι το πετρελαιοφόρο έκανε μια απότομη δεξιά στροφή στον βόρειο Ατλαντικό νωρίτερα το πρωί.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε με επιτυχία στο πετρελαιοφόρο μετά από μια καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επιχείρηση. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή δεν συνάντησε καμία αντίσταση ή εχθρότητα από το πλήρωμα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

{https://twitter.com/aborealis940/status/2008883181890712058}

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την προφανή επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του πετρελαιοφόρου. Σε δήλωση που εκδόθηκε την Τρίτη στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλοίο λειτουργούσε σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό δίκαιο και πρόσθεσε ότι λάμβανε αυξημένη προσοχή από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η οποία ήταν «δυσανάλογη με την ειρηνική του κατάσταση».

Η επιχείρηση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του τάνκερ με ρωσική σημαία στη Βόρεια Θάλασσα σε μια επιχείρηση υψηλού διακυβεύματος μετά από μια καταδίωξη που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες. Η κίνηση αυτή έγινε αφού η Μόσχα φέρεται να έστειλε υποβρύχιο για να προστατεύσει το δεξαμενόπλοιο.

Το ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RT δημοσίευσε αρχικά δύο κοκκώδεις φωτογραφίες που δείχνουν ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το δεξαμενόπλοιο, λέγοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση. Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πλοίο.

{https://twitter.com/TiaFarris10/status/2008831402377146867}

Το δεξαμενόπλοιο, Marinera, ταξίδευε από το Ιράν στη Βενεζουέλα, αλλά επέστρεψε στον Ατλαντικό αφού προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που στόχευε τα πετρελαιοφόρα, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις και δραστηριοποιούνταν κοντά στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Τις 24 ώρες που προηγήθηκαν της επιχείρησης, παρατηρήθηκαν πολλαπλές πτήσεις επιτήρησης πάνω από το πλοίο, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Ισλανδία και αεροσκάφη RAF Rivet Joint και P-8 Poseidon από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύουν υποβρύχια.

Η κατάσχεση, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει εντάσεις με τη Ρωσία, έγινε αφότου το δεξαμενόπλοιο, (αρχικά γνωστό ως Bella-1), πέρασε από ένα θαλάσσιο «αποκλεισμό» των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις και απέρριψε τις προσπάθειες της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβαστεί σε αυτό. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό. Πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση όταν έλαβε χώρα η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

{https://twitter.com/TankerTrackers/status/2008869603204829508}

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera και νηολογημένο υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που στοχεύει η ακτοφυλακή των ΗΠΑ από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Σε άλλο περιστατικό η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχαίτισε επίσης ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν θαλάσσιο «αποκλεισμό» πλοίων από τη Βενεζουέλα που έχουν υποστεί κυρώσεις.

{https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/2008886151432810925}

Η ισλανδική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί τις κινήσεις του Marinera, το οποίο, όπως ανέφερε, κατέπλευσε στη νοτιοανατολική ισλανδική αποκλειστική οικονομική ζώνη γύρω στις 6 π.μ. (ώρα Ελλάδας).

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι δεν μεταφέρει κανένα φορτίο πετρελαίου το τάνκερ ενώ εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δήλωσε στο MBL.is πως «η ισλανδική ακτοφυλακή παρακολουθεί τις κινήσεις αυτού του σκάφους, όπως και άλλων πλοίων που εμφανίζονται στα συστήματα επιτήρησης της ακτοφυλακής στα ύδατα γύρω από την Ισλανδία».

Τα ισλανδικά Μέσα μεταδίδουν πως το Bella 1, το οποίο μέχρι πρόσφατα έπλεε υπό σημαία Γουιάνας, μετονομάστηκε σε Marinera με ρωσική σημαία πλέον. Πριν από το εμπάργκο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το Bella 1 μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αλλά το πλήρωμα ισχυρίζεται τώρα ότι οι δεξαμενές του πλοίου είναι άδειες.

Με πληροφορίες του Reuters/RT/CNN/Guardian