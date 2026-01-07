Η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο στη Θάλασσα ενώ η Βρετανία επιβαβίωσε την εμπλοκή της στην κατάσχεση του πετρελαιοφόρου στο Βόρειο Ατλαντικό.

Ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις κατασχέσεις των πετρελαιοφόρων αναμένεται να κάνει σε λίγο η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Οι αναλυτές εικάζουν ότι πιθανότατα θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατασχέσεις από τις ΗΠΑ δύο πετρελαιοφόρων, που συνδέονται με τη Βενεζουέλα, του Bella 1/Marinera και του Sophia.

Η Καρολάιν Λέβιτ ξεκίνησε την πρώτη ενημέρωση για το 2026, υμνώντας τις «εξαιρετικές» πρωτοβουλίες της διοίκησης Τραμπ στο θέμα της υγείας των Αμερικανών.

Για τη Βενεζουέλα:

- Είναι πρώτη φορά που μιλάμε για τη Βενεζουέλα από αυτό το πόντιιουμ μετά την ιστορική στιγμή που όλοι είδατε και ο κόσμος έγινε αυτόπτης μάρτυρας. Δεν υπάρχει καμία άλλη στρατιωτική υπηρεσία στον κόσμο, ή Πρόεδρος στην ιστορία που έχει κάνει κάτι ανάλογο.

- Ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος ότι αυτή είναι μία χώρα δεν θα μπορεί στο εξής να στέλνει κανένα ναρκωτικό στις ΗΠΑ.

- Σε ό,τι αφορά στους μοχλούς πίεσης: αυτό είναι μία συμφωνία με την Βενεζουέλα και τον λαό της, στους τομείς της ενέργειας.

- Υπάρχει ήδη σημαντική εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών.

- Σίγουρα ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι καλύτερο για τον αμερικανικό λαό

- Χαρακτήρισε fake news τα δημοσιεύματα για τον Τζέι Ντι Βανς και είπε ότι είχε άμεση εμπλοκή στο θέμα της Βενεζουέλας.

- Η πρώτη εναλλακτική του Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Είχε πει στον Μαδούρο ότι θα χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό, δεν ενδιαφέρθηκε και είδατε τι έγινε. Ο πρόεδρος έχει ανοιχτές τις εναλλακτικές της αλλά πρώτα έρχεται η διπλωματία.

- «Προφανώς έχουμε τη μέγιστη επιρροή στις προσωρινές αρχές στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε στενή επαφή με τις προσωρινές αρχές και οι αποφάσεις τους θα υπαγορεύονται από τις ΗΠΑ. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τον στρατό τους στη Βενεζουέλα εάν χρειαστεί.

- Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τη Βενεζουέλα και τη βιομηχανία πετρελαίου σε μια συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και βρίσκεται σε πλοία. «Οι προσωρινές αρχές συμφώνησαν να δώσουν αυτό το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, θα φτάσει εδώ πολύ σύντομα», είπε.

- Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να εμπορεύονται το πετρέλαιο

- Τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας θα «κατανεμηθούν πρώτα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες» πριν «διατεθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας κατά την κρίση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Για την κατάσχεση:

- Η διοίκηση αυτή θα θέσει σε πλήρη ισχύ όσα προανήγγειλε πριν τα Χριστούγεννα

- Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν υπό αυτόν τον πρόεδρο την διακίνηση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

- Το Marinera ήταν ένα πλοίο του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας που μετέφερε πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις

- Αυτό με τη Βενεζουέλα είναι κάτι για το οποίο έχουν μιλήσει οι Ρεπουμπλικάνοι αλλά και οι Δημοκρατικοί στο παρελθόν είπε επικρίνοντας τις δηλώσεις του γερουσιαστή Σούμερ από το 2020 για τη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο.

- Η διοίκηση Τραμπ το έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι το δυτικό ημισφαίριο και θα κυριαρχήσουν οι ΗΠΑ

- Η Λέβιτ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν η κατάσχεση του Marinera ρισκάρει εχθρότητα προς τη Ρωσία, αλλά απλώς παρείχε μια περίληψη της επιχείρησης.

-«Το πλοίο που κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό... δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν (παραβίαση κυρώσεων από πλοία).

- «Αυτή η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως την πολιτική κυρώσεων», δήλωσε.

- Το πλοίο είχε δικαστική εντολή κατάσχεσης του πληρώματος, επομένως αυτό σημαίνει ότι το πλήρωμα υπόκειται πλέον σε δίωξη για οποιαδήποτε ισχύουσα παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ για ανάλογη δίωξη, εάν χρειαστεί.

Για τη Γροιλανδία:

- Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Πρόεδρος είναι ξεκάθαρος για τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας.

- Ρωτήστε τον ίδιο, ήταν η απάντησή της για την αγορά της Γροιλανδίας.

- Στόχος ο μεγαλύτερος έλεγχος των ΗΠΑ ώστε Κίνα και Ρωσία να μην θα μπορούν έχουν τέτοια επιθετική

Ρούμπιο και Χέγκσεθ για Γροιλανδία και κατασχέσεις

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους είπε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το πετρέλαιο στη Βενεζουέλα και θα ασκεί επιρροή «με θετικό τρόπο». Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν θα οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία και αρκέστηκε να πει πως «δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τη Δανία ή για στρατιωτική επέμβαση. Θα συναντηθώ μαζί τους την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε αυτές τις συζητήσεις μαζί τους τότε. Αλλά δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε αυτό».

Τόνισε ότι το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας «δεν είναι καινούργιο. Μίλησε γι' αυτό κατά την πρώτη του θητεία και δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εξέτασε ή εξετάζει πώς θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία. Υπάρχει ενδιαφέρον εκεί».

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Δανίας την επόμενη εβδομάδα.

Δήλωσε επίσης ότι οι νυν προσωρινοί ηγέτες της Βενεζουέλας ζήτησαν από τις ΗΠΑ το πετρελαϊκό φορτίο που κατασχέθηκε από τα δύο πλοία να αποτελέσει «μέρος αυτής της συμφωνίας». Όπως σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο οι ΗΠΑ πρόκειται να υπογράψουν μια συμφωνία για να πάρουν «όλο το πετρέλαιο που έχει κολλήσει στη Βενεζουέλα».

«Θα το πουλήσουμε στην αγορά, σε τιμές αγοράς, όχι στις εκπτώσεις της Βενεζουέλας. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται, ώστε να ωφεληθεί ο λαός της Βενεζουέλας, όχι η διαφθορά, όχι το καθεστώς», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Όταν πιέστηκε από δημοσιογράφους για το αν οι ΗΠΑ ανησυχούν για την αφοσίωση της προσωρινής ηγέτιδας στον Νικολάς Μαδούρο, ο Ρούμπιο παρέμεινε τόνισε πως «το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει τώρα μια διαδικασία σε ισχύ όπου έχουμε τεράστιο έλεγχο. Αλλά προφανώς αυτή θα είναι μια διαδικασία μετάβασης. Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον λαό της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του. Είμαστε προετοιμασμένοι υπό τις κατάλληλες συνθήκες, χρησιμοποιώντας τους μοχλούς πίεσης που έχουμε. Μεταξύ άλλων αυτοί περιλαμβάνουν το γεγονός ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν πετρέλαιο εκτός χώρας, αν δεν το επιτρέψουμε να το μεταφέρουν».

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως μια «ιστορικά επιτυχημένη» επιχείρηση αναφερόμενος στις κατασχέσεις των δύο δεξαμενόπλοιων και πρόσθεσε πως ο αμερικανικός στρατός είναι ο μόνος αρκετά ισχυρός για να το κάνει αυτό.

«Και ο κόσμος το προσέχει αυτό... και συνεχίζεται επειδή δύο δεξαμενόπλοια κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ... αυτό θα συνεχιστεί. Ο πρόεδρος εννοεί αυτά που λέει. Δεν αστειεύεται. Είμαστε μια κυβέρνηση δράσης... για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας» προειδοποίησε ο Χέγκσεθ.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τις κατασχέσεις:

- Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το εντόπισαν στον Βόρειο Ατλαντικό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατάσχεσαν επίσης ένα ακόμη πλοίο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική νωρίς σήμερα το πρωί.

- Η Ρωσία σε απάντησή της κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο στη Θάλασσα.

- Η Βρετανία επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην αμερικανική επιχείρηση καταστολής του Bella 1/Marinera, που έπλεε υπό ρωσική σημαία.