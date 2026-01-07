«Άψογα εκτελεσμένη επιχείρηση» χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας την κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ.

Η Βρετανία επιβεβαίωσε την εμπλοκή της στην αμερικανική επιχείρηση για την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Bella 1/Marinera, που έπλεε υπό ρωσική.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προσχεδιασμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων, σε στρατιωτικά στοιχεία των ΗΠΑ που αναχαίτιζαν το Bella 1 στο κενό Ηνωμένου Βασιλείου - Ισλανδίας - Γροιλανδίας, μετά από αίτημα των ΗΠΑ για βοήθεια. Η RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις δυνάμεις των ΗΠΑ που καταδίωκαν και αναχαίτιζαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από αέρος.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι η βαθύτερη στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε η ανακοίνωση..

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, χαιρέτισε την «ικανότητα και τον επαγγελματισμό» των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ περιέγραψε την ενέργεια ως «μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράκαμψης των κυρώσεων».

«Αυτό το πλοίο, με ένα κακόβουλο ιστορικό, αποτελεί μέρος ενός ρωσο - ιρανικού άξονα αποφυγής κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τη δράση του κατά της δραστηριότητας του σκιώδους στόλου για να προστατεύσει την εθνική μας ασφάλεια, την οικονομία μας και την παγκόσμια σταθερότητα - καθιστώντας τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό.

»Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Το βάθος της αμυντικής μας σχέσης με τις ΗΠΑ αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ασφάλειάς μας και η σημερινή άψογα εκτελεσμένη επιχείρηση δείχνει πόσο καλά λειτουργεί αυτό στην πράξη».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι το πλοίο «αρχικά έφερε ψευδή σημαία» και στη συνέχεια «απενεργοποίησε τους αναμεταδότες του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και προσπάθησε να αλλάξει σημαία ενώ καταδιωκόταν, υποδεικνύοντας τους κακόβουλους δεσμούς του με την παγκόσμια αποφυγή κυρώσεων».

«Πρόσφατες αξιολογήσεις δείχνουν ότι το Bella 1 έχει εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες, που συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία και το έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, και αποτελεί μέρος του δικτύου της αυξανόμενης σκιώδους δραστηριότητας που τροφοδοτεί και χρηματοδοτεί κακόβουλες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Κατέληξε αναφέροντας πως «η ρωσική σημαία του πλοίου δείχνει τον ρόλο τους σε αυτή τη διασυνδεδεμένη σκιώδη δραστηριότητα που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, η οποία απειλεί την εθνική μας ασφάλεια, βλάπτει την οικονομία μας και υπονομεύει την παγκόσμια ασφάλεια».

Με πληροφορίες του Guardian