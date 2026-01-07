Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει επικοινωνιακά το αφήγημα του «νόμου και της τάξης».

Αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή την παραπομπή στον εισαγγελέα δήλωσης του Γιάνη Βαρουφάκη για περιστατικό χρήσης ecstasy πριν από δεκαετίες. Ειδικότερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων και αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι, αντί η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιλέγει να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους για δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του 1989. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «αντί να αντιμετωπίσουν καίρια τους ναρκεμπόρους, στέλνουν στον εισαγγελέα δήλωση του Βαρουφάκη πως έκανε μια φορά χρήση ecstasy το 1989».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κάνει λόγο για «Μεσαίωνα και γελοιότητα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει επικοινωνιακά το αφήγημα του «νόμου και της τάξης», αποφεύγοντας την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

