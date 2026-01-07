Το μήνυμα από το 112 προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μέχρι το πρωί της Πέμπτης 18/1.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του νομού Άρτας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Το μήνυμα της πολιτικής προστασίας προειδοποιεί για εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8/1/2026 σε περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου.

Καλεί τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις εντολές των Αρχών.

{https://twitter.com/112Greece/status/2008974272023155110}

Αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα - Δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας η πτήση από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.

«Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος». Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη» όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0p8nfRCB9FZhwh8Wf8z2Tyu7wDSGJd48HqzA2AX3BTBGWFkTZa7UoQG5AeMMc9oytl}

