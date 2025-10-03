Αναπάντεχο «Deal» έκλεισε ο Ηλίας μετά από 62 επεισόδια αναμονής!

Σειρά του Ηλία, ήταν να παίξει σήμερα στο «Deal» και να έρθει αντιμέτωπος με τον τραπεζίτη, αφού όμως περίμενε υπομονετικά για 62 ολόκληρα επεισόδια να κληρωθεί το όνομά του.

Είναι αλήθεια ωστόσο, πως αρχικά ο Ηλίας, δεν φάνηκε να έχει την τύχη με το μέρος του, όμως κατάφερε να κλειδώσει σε ένα σεβαστό ποσό και να φύγει χαρούμενος από το πλατό.

Το «Deal» που έκλεισε ο Ηλίας με τον τραπεζίτη

Όπως λοιπόν φαίνεται και από το σύντομο απόσπασμα της αποψινής εκπομπής, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η τύχη που είχε ο Ηλίας στους δύο πρώτους γύρους δεν τον ακολούθησε ως το τέλος του παιχνιδιού, καθώς πολύ γρήγορα, έβγαλε εκτός όλα τα μεγάλα ποσά, κρατώντας μέσα μέχρι το τέλος 1.500 και 7.500 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8nc6yzmujl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πόσα είχε το δικό του κουτί;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο τραπεζίτης, ήρθε για να κάνει μια απρόσμενη πρόταση, καθώς τόσο ο ίδιος – όσο και ο Γιώργος Θαναηλάκης, πίστευαν πως το ποσό που θα έδινε θα ήταν λιγότερο από τα 4.200 ευρώ που προσέφερε τελικά στον παίχτη.

Ο Ηλίας, φοβήθηκε το ρίσκο και εμπιστεύτηκε το ένστικτό του, χτυπώντας 2 φορές το χέρι στο κουτί κλειδώνοντας το ποσό με το οποίο έφυγε τελικά από το παιχνίδι.

Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, καθώς στο δικό του κουτί, είχε τα 1.500 ευρώ και το τελευταίο που είχε μείνει είχε τις 7.500.

Κατά 4.200 ευρώ πλουσιότερος κατάφερε να φύγει ο Ηλίας από το πλατό, παρά το γεγονός πως έμεινε στην αναμονή για 62 ολόκληρα επεισόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8o9tsyhm3l?integrationId=40599y14juihe6ly}