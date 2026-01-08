Ο 54χρονος πατέρας που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κακουργηματική δίωξη για βιασμό πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.

Σοβαρές κατηγορίες διερευνούν οι Αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη σύλληψη ενός ζευγαριού από χωριό της Μεσσαράς, έπειτα από καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, μιας 24χρονης κόρης, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, καθώς και μιας 15χρονης ανήλικης. Παράλληλα, του αποδίδονται κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η καταγγελία ότι η 24χρονη φέρεται να έμεινε έγκυος και ότι το παιδί που γεννήθηκε δόθηκε για υιοθεσία στη Βόρεια Ελλάδα, ισχυρισμός που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές. Την υπόθεση φέρεται να έφερε στο φως 23χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος διαμένει στο Λασίθι. Μετά την προκαταρκτική έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της 42χρονης μητέρας, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο 54χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ η δικογραφία που αφορά τη μητέρα διαχωρίστηκε και η ίδια αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή το μεσημέρι. Πριν από την απολογία της, έχει προγραμματιστεί να καταθέσει η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, μητέρα δύο παιδιών, η οποία φέρεται να στηρίζει τους γονείς της και να διαψεύδει τις καταγγελίες.

Πρόθυμος για εξέταση DNA o πατέρας

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζευγαριού κάνουν λόγο για κατηγορίες που δεν στηρίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, τονίζοντας ότι θα προσκομιστούν συγκεκριμένα μέσα που, όπως υποστηρίζουν, θα αντικρούσουν τους ισχυρισμούς. Από την πλευρά του, ο 54χρονος δηλώνει πρόθυμος να υποβληθεί σε εξέταση DNA, προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του.Και οι δύο γονείς, που οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με χειροπέδες στα χέρια, αρνούνται τις φρικτές κατηγορίες, με τον 54χρονο να δηλώνει ότι θέλει να δώσει DNA προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του σε σχέση και με το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα βιασμού και να έχει δοθεί για υιοθεσία.

Σε ό,τι αφορά την 15χρονη κόρη, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τους κατηγορούμενους, είναι ότι έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει τέτοια πράγματα και αυτή σε βάρος των γονιών της, επειδή θέλει να παντρευτεί και δεν την αφήνουν ο πατέρας και η μητέρα της. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να αναμένουν τις απολογίες και τα επόμενα κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας.

