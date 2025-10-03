Η ΤζωρΖτίνα έφτασε στο «The Chase» με σκοπό κερδίσει τα χρήματα και την… Formula 1!

Γεμάτο αναπάντεχες εξελίξεις ήταν σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου, καθώς πραγματοποίησε την είσοδό της στο παιχνίδι και η Τζωτρζίνα, που πέρα από όμορφη, κατάφερε να «τρελάνει» και το «Σούπερ Αγόρι».

Η Τζωρτζίνα λοιπόν, είναι φοιτήτρια, ασχολείται αγωνιστικά με τους λάτιν χορούς και όνειρό της, ήταν να παρακολουθήσει από κοντά το Grand Prix στην Ουγγαρία.

Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την ευστροφία της, ήταν αρκετά για να φέρουν την αμηχανία και την έκπληξη στον αντίπαλό της το «Σούπερ Αγόρι».

Τι έγινε σήμερα στο «The Chase»;

Η Τζωρτζίνα λοιπόν, ήρθε αντιμέτωπη με το νεαρό «Σούπερ Αγόρι», ο οποίος της έκανε πλάκα, τόσο για τις επιλογές της, όσο και για τις πίστες της Formula 1. Ακόμη ένα κοινό γούστο με το «Σούπερ Αγόρι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8tbaj4hmup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν τον εμπόδισε από το να την «κατατροπώσει» και να φύγει χωρίς τα χρήματα που επιθυμούσε από το πλατό της εκπομπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8thvxfxa81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο η Τζωρτζίνα με το Νώντα, δημιούργησαν μια ισχυρή ομάδα, απέναντι στον νεαρό, όμως οι γνώσεις του και η ταχύτητά του, υπερπήδησε τις προσπάθειες των δύο αντιπάλων του και τους έθεσε εκτός διαγωνισμού.

Η Μαρία Μπεκατώρου ωστόσο, δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό της απέναντι στη Τζωρτζίνα, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα για τους δύο νέους: «Τον έχεις τρελάνει τώρα…» της είπε χαρακτηριστικά, κοιτώντας το «Σούπερ Αγόρι», που μόρφαζε στην άλλη πλευρά του πλατό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8u0mazhsap?integrationId=40599y14juihe6ly}