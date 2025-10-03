Για τρίτη φορά στην Ελλάδα βρέθηκε ο εμβληματικός Robbie Williams! Ξεχείλισε το Καλλιμάρμαρο…

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο, όπου ο Robbie Williams, πιστός στο ραντεβού του με το κοινό, παραχώρησε μια ξεχωριστή συναυλία.

Παρά την βροχόπτωση και τα καιρικά φαινόμενα ο Robbie, ένας από τους πιο επιτυχημένους και χαρισματικούς Βρετανούς pop καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών, ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Το ταλέντο του ωστόσο δεν έμεινε μόνο εκεί αφού έκανε και την βόλτα του… στο κοινό.

Ο απόλυτος Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο

Ο Robbie Williams, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως, πέρα από το ταλέντο που το χαρακτηρίζει, έχει και την αίσθηση του χιούμορ, κάτι το οποίο έγινε αισθητό και στην χθεσινή του συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί όπου συστήθηκε με… την κυρία Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη.

«Τύχη βουνό», είχε λοιπόν η κυρία Χάιδω το βράδυ της Πέμπτης, καθώς όχι μόνο απήλαυσε τον εμβληματικό pop καλλιτέχνη, αλλά είχε και μια σύντομη συζήτηση μαζί του.

Η ίδια λοιπόν, σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, συνδέθηκε με την εκπομπή «Το πρωινό», όπου και μοιράστηκε την μοναδική εμπειρία της.

Στο σύντομο βίντεο που έχει αναρτηθεί, φαίνεται ο Robbie Williams, να πλησιάζει το κοινό, να στέκεται μπροστά από την κυρία Χάιδω και να της λέει: «Δεν θα είμαι αγενής να σε ρωτήσω την ηλικία σου, αλλά πόσα κιλά είσαι;», τόσο το κοινό, όσο και η ίδια γέλασε με τον αυθορμητισμό του καλλιτέχνη, ενώ ο ίδιος, ρώτησε να μάθει για τον σύζυγό της: «Που είναι ο άντρας σου;», με την κυρία Χάιδω, να απαντάει πως «Μας βλέπει».

Όταν ο Robbie Williams, έμαθε πως τον σύζυγό της τον λένε Κώστα, γύρισε προς την κάμερα και αποκρίθηκε: «Γεια σου Κώστα, είμαι με τη γυναίκα σου τη Χάιδω. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτό. Εκτός αν είσαι μαφιόζος… Τότε θα σεβαστώ τη γυναίκα σου. Αυτή είναι μια αγνή σχέση στο ξεκίνημά της. Θέλω να πω ένα τραγούδι, αν συμφωνείς», αποκρίθηκε και ξεκίνησε να τραγουδάει την απόλυτη επιτυχία του: «She’s the One». Η μεγαλύτερη έκπληξη ωστόσο ήταν το σημείο όπου με μερικές παραλλαγές στους στίχους του τραγουδιού, ο ερμηνευτής το «έφτιαξε» ώστε να είναι ειδικά αφιερωμένο στην κυρία Χάιδω.

Η κυρία Χάιδω λοιπόν, μιλώντας στο Γιώργο Λιάγκα, το πρωί της Παρασκευής, ανέφερε: «Ένιωσα τρελή έκπληξη, ήταν αναπάντεχο, δεν θα ξανά λούσω τα μαλλιά μου. Ήταν φοβερό», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Φτάσαμε νωρίς, μπήκαμε στην ουρά, η ξαδέρφη μου έτρεξε μπροστά για να μας βρει καλές θέσεις και κάπου εκεί μου είπε ότι ο Robbie θα μου αφιερώσει τραγούδι. Ήταν εξαιρετικός, ένας πραγματικός gentleman».

