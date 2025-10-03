Ανατροπή για την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχει ήδη δηλώσει την παραίτησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.
Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός εδώ και καιρό, αναρωτιόταν για την πορεία της εκπομπής της Power Talk η οποία δεν πήγε καθόλου καλά.
Τι γίνεται με την Τατιάνα Στεφανίδου;
Όλα δείχνουν ότι η απόφαση για να κοπεί η εκπομπή της πάρθηκε από κοινού με την παρουσιάστρια, η οποία αρχικά είχε «κλείσει» να συμμετάσχει σε διαφορετική εκπομπή απ’ ότι κατέληξε και στήριξε όσο μπορούσε.
Είναι γεγονός, πως η τόσο σύντομη διακοπή της εκπομπής, επηρεάζει και πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι αναμένεται να απορροφηθούν σε άλλα τμήματα του σταθμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εκπομπή Power Talk, από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, σημείωνε ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα και δεν ανέβηκε ποτέ για να τονώσει την ψυχολογία των συμμετεχόντων.
Παρά το γεγονός ότι η είδηση κυκλοφόρησε από νωρίς σήμερα, μόλις το βράδυ της Παρασκευής έβγαλε σχετική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για την Τατιάνα Στεφανίδου
«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής 'POWER TALK', Τατιάνα Στεφανίδου. Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.
Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».