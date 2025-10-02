Παντρεύτηκε τον σύντροφό της η πρώην σύζυγος της Ντέμη Γεωργίου.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από όταν η Ντέμη Γεωργίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών, ενώ η πρώην σύζυγός της, αποφάσισε να προχωρήσει και να παντρευτεί με τον σύντροφό της στο Λονδίνο.

Να σημειωθεί πως η Ντέμη Γεωργίου, έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στη μαγειρική εκπομπή του MasterChef το 2020 και πέθανε αιφνίδια, τον Ιούλιο του 2024, καθώς υπέστη σηπτικό σοκ από βαριά λοίμωξη.

Η είδηση για το γάμο της νεαρής Άλκηστις Αλεξανδράτου, έγινε γνωστή από τον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού «The Angel Waltham Abbey», όπου αναρτήθηκε μια φωτογραφία της ίδιας, ντυμένη στα λευκά και του συντρόφου της Άντι να χαμογελούν. Στην λεζάντα της δημοσίευσης, σημειώνεται χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους Άντι και Άλκηστις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, και έναν χρόνο ακριβώς μετά την απώλεια της Ντέμη Γεωργίου, η Άλκιστης, είχε προχωρήσει σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση:

«Αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πέρασε αυτός ο χρόνος. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα. Διαφορετική ταχύτητα κάθε μέρα από κάθε ανάμνηση που είχαμε μαζί. Πώς επηρεάζει τη ζωή μου η απουσία σου. Ναι, οι ζωντανοί είναι εγωιστές. Λείπεις. Η σπίθα σου, η γοητεία σου, η παρουσία σας από τις ζωές μας. Φώναζες τόσο δυνατά. Άλλαξα χώρα και παρόλα αυτά είχες αντίκτυπο στη ζωή μου. Σε άκουσα. Μπορούσα να σε νιώσω. Με ενέπνευσες, διαγωνιστήκαμε, με έκανες καλύτερη, με προκάλεσες. Με έκανες αυτό που είμαι σήμερα. Με άφησες και με έκανες πιο δυνατή για να αντέξω την απώλειά σου, αλλά όμως είναι αβάσταχτη. Ήμουν πολλά πράγματα. Ερωτευμένη. Ήταν το καλύτερο… Ήταν;».

Στη συνέχεια, η Άλκηστις Αλεξανδράτου πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σταματήσει, ακόμα και τώρα. Απλά αποχωρίζομαι από τα συναισθήματά μου, απλά υπάρχω – ενώ όταν υπήρχες, τα ένιωσα όπως κανείς. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ ξανά. Διαχωρίζομαι. Νιώθω ακόμα και σε άλλη γλώσσα, ώστε να μην νιώθω πια. Ήσουν ο γλύπτης μου, ήσουν η νίκη μου. Στα παρασκήνια, κανείς δεν ήξερε πόσο περήφανη ήμουν. Ήσουν ο συνεργάτης μου στο έγκλημα. Το σκοτεινό μου παραμύθι και ξέρω όλα αυτά που ήμουν για σένα. Όπως σήμερα, η τελευταία σου μέρα στην ύπαρξή μου.

Ήμουν η τελευταία σου κλήση που έχασα. Και λυπάμαι που δεν είδα αυτή την κλήση. Και δευτερόλεπτα αφότου έφυγες από αυτόν τον θνητό κόσμο, ήρθες σε ένα όνειρο για να επικοινωνήσεις. Εκείνη τη στιγμή που δεν ήξερα ότι έφυγες, αλλά ήσουν εκεί για να με προειδοποιήσεις… να μου πεις αντίο ή να μου πεις ότι θα πρέπει να σε κουβαλάω τώρα αιώνια ως ανύπαρκτη οντότητα… Και πρέπει να το κρατήσω αυτό τώρα και για πάντα. Μου λείπεις ακόμα. Σου στέλνω μηνύματα».

