Το «Peaky Blinders», δεν τελειώνει στην 6η σεζόν!

Είναι γεγονός, η πολυαγαπημένη σειρά του Netflix, «Peaky Blinders», επιστρέφει με δύο ακόμη σεζόν στη μικρή οθόνη για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς Σέλμπι.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, από το BBC, η σειρά, επιστρέφει με δύο νέες σεζόν, η κάθε μία εκ των οποίων, θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα φέρουν, για ακόμη μια φορά την υπογραφή του δημιουργού και σεναριογράφου Στίβεν Νάιτ.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το νέο εγχείρημα αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω του Netflix και της BBC, ενώ ο Κίλιαν Μέρφι, ο τηλεοπτικός «Τόμας Σέμπλευ» επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Πώς θα εξελιχθεί η πλοκή;

Οι δύο νέες σειρές που αναμένεται να κυκλοφορήσουν θα ακολουθήσουν την τροχιά και τα γεγονότα της ομώνυμης σειράς που βρίσκεται ήδη σε κατάσταση υλοποίησης και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το BBC, ο δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, Κίλιαν Μέρφι, αναφέρει: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά, θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναγεννάται από τις στάχτες της επίθεσης στο Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή».

Το σκηνικό ωστόσο μεταφέρεται στην Βρετανία του 1953. Ύστερα από τον βομβαρδισμό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπέρμιγχαμ, επιδιώκει ένα καλύτερο μέλλον και ο ανταγωνισμός ξεκινάει ακριβώς εκεί. Η νέα εποχή των Peaky Blinders, επιδιώκουν την απόκτηση του έργου της ανοικοδόμησης της πόλης. «Πρόκειται για μια πόλη πρωτοφανών ευκαιριών και κινδύνων: με την οικογένεια Σέλμπι στην αιματοβαμμένη καρδιά της», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο BBC.

Να σημειωθεί πως όπως και η ομώνυμη ταινία, έτσι και η σειρά θα γυριστεί στις εγκαταστάσεις Digbeth Loc. Studios στο Μπέρμιγχαμ, ενώ η πόλη θα αποτελεί και το σκηνικό της νέας σειράς. Η παραγωγή ανήκει στους Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) και Garrison Drama (Peaky Blinders σεζόν 1-6, ταινία Peaky Blinders), σύμφωνα με το BBC.

Τέλος, η ημερομηνία αλλά και το καστ του νέου Peaky Blinders, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.