Οι σειρές που είδαμε περισσότερο στο Netflix την εβδομάδα 22-28 Σεπτεμβρίου, έχουν άρωμα La Casa de Papel και Peaky Blinders.

Η νέα ισπανική σειρά Billionaires' Bunker (Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων), από τους δημιουργούς του χιτ, La Casa de Papel, κατέκτησε την κορυφή της λίστας με τις καλύτερες μη αγγλόφωνες σειρές, του Netflix.την εβδομάδα 22-28 Σεπτεμβρίου.

Στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το Billionaires' Bunker συγκέντρωσε 10,3 εκατομμύρια προβολές και ανέβηκε στην πρώτη θέση.



Στην Ελλάδα, η ισπανική σειρά τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από το Black Rabbit με τον Τζουντ Λο.

Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας,πυρηνικής σύγκρουσης, αναφέρει η σύνοψη του streamer.





H σειρά των Άλεξ Πίνα και Έστερ Μαρτίνεθ Λοβάτο, ξεκινά με τον Μαξ, που μόλις βγήκε από τη φυλακή εν μέσω αναβρασμού και βρίσκει τους γονείς του σε ένα πολυτελές καταφύγιο. Εκεί, μια συνάντηση τον φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν.

Σε άλλα νέα, η αγγλόφωνη σειρά που έσκισε αυτές τις ημέρες στο Netflix, είναι το καναδικό, ψυχολογικό θρίλερ Wayward, με πρωταγωνίστρια την Τόνι Κολέτ, σε ένα ρόλο που της ταιριάζει γάντι.



Δεν είναι όλα όπως φαίνονται στο Tall Pines. Η Τόνι Κολέτ είναι η ανατριχιαστική διευθύντρια μιας σχολής για προβληματικούς εφήβους και ο Μάρτιν ο νεοφερμένος αστυνομικός που αρχίζει να αμφισβητεί τις πρακτικές της σχολής ενώ ερευνά μια σειρά από παράξενα περιστατικά. Το Wayward κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τις αγγλόφωνες σειρές, συγκεντρώνοντας 8,2 εκατομμύρια προβολές.

Μια θέση πιο πίσω, το Black Rabbit του Τζουντ Λο που τερματίζει δεύτερο για δεύτερη συνεχόμενη με 7 εκατομμύρια προβολές.



Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η νέα σειρά House of Guinness με 5,2 εκατομμύρια προβολές, από τον δημιουργό των Peaky Blinders. Πρόκειται για μια δραματική σειρά εποχής που αφηγείται μια κομβική στιγμή στην δυναστεία της μπύρας Guinness. Η σειρά ακολουθεί τα τέσσερα παιδιά του Guinness καθώς αναλαμβάνουν την «αυτοκρατορία» του πατέρα τους μετά τον θάνατό του στο Δουβλίνο του 19ου αιώνα.



