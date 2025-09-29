«Είμαι τεράστιος θαυμαστής του Χένρι Καβίλ και της δουλειάς του στο The Witcher», λέει ο νέος Γητευτής, Λίαμ Χέμσγουορθ.

Ο Λίαμ Χέμσγουορθ σπάει τη σιωπή του και μιλάει για πρώτη φορά για την αντικατάσταση του Χένρι Καβίλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του The Witcher στο Netflix.





Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα είναι η πρώτη χωρίς τον Καβίλ στον ρόλο του Γκέραλτ της Ρίβια. Ο ηθοποιός αποχώρησε από την σειρά το 2023, με την τρίτη σεζόν να σηματοδοτεί την τελευταία του εμφάνιση ως Γητευτής, σοκάροντας τους φαν της σειράς. Μαζί με την είδηση της αποχώρησής του, ο Καβίλ ανακοίνωσε ότι παραδίδει το σπαθί του Γκέραλτ στον Λίαμ Χέμσγουορθ.



Μέχρι τώρα, ο Αυστραλός ηθοποιός δεν έχει μιλήσει ιδιαίτερα για αυτή την αντικατάσταση η οποία δεν φαίνεται να ενθουσιάζει και πολύ τους θαυμαστές του The Witcher. Ωστόσο, λίγο πριν την κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν στο Netflix, ο Χέμσγουορθ επιλέγει να ανοίξει την καρδιά του στο Entertainment Weekly.

Εξηγώντας γιατί δεν έχει μιλήσει πολύ για τον ρόλο, ο Χέμσγουορθ ανέφερε: «Υπήρχε αρκετός θόρυβος και έπρεπε να τον αφήσω στην άκρη. Άρχισε να αποσπά την προσοχή. Ασχολήθηκα πολύ με τέτοια πράγματα στο παρελθόν και, στο τέλος της ημέρας, αγαπώ να κάνω ταινίες, αγαπώ να αφηγούμαι ιστορίες και να παίζω. Απλώς δεν θέλω τίποτα από αυτά να επηρεάσει τον τρόπο που αφηγούμαι την ιστορία που προσπαθώ να πω. Αποσυνδέθηκα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς».

Αναφερόμενος στην στιγμή που του προσφέρθηκε ο ρόλος του Κάβιλ στο The Witcher, ο Χέμσγουορθ είπε: «Ήρθε από το πουθενά. Ήμουν εξίσου έκπληκτος με όλους.



Αν και ο Χέμσγουορθ είναι φανατικός θαυμαστής του The Witcher μέσω των βιντεοπαιχνιδιών του – και θεωρεί το The Witcher 3: Wild Hunt ως «ένα από τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών» – εξακολουθούσε να έχει αμφιβολίες για τον ρόλο και χρειαζόταν να εμβαθύνει περισσότερο στα βιβλία και στις τρεις πρώτες σεζόν της σειράς.



{https://youtu.be/kQGshAJmdBU?si=dKgYb6OZLiM_f862}

Επιπλέον ο ηθοποιός έριξε περισσότερο φως σε όσα μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από την επερχόμενη τέταρτη σεζόν: «Η αρχή της τέταρτης σεζόν είναι αρκετά κοντά μετά τη μάχη με τον Vilgefortz. Δεν είναι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή, σωματικά. Είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ψυχολογικά, αντιμετωπίζει πράγματα που δεν έχει συνηθίσει, όπως αμφιβολίες για τον εαυτό του και απογοήτευση. Τώρα ξαφνικά, βλέπεις την πολύ ανθρώπινη πλευρά αυτού του ατόμου, αλλά αυτό που βλέπεις επίσης είναι την αποφασιστικότητα να το διορθώσει».

Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η πέμπτη σεζόν – η οποία γυρίστηκε back to back– θα είναι και η τελευταία της σειράς.