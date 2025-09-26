Η αναπάντεχη αποχώρηση του Χένρι Καβίλ από το The Witcher ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ ανάμεσα στους θαυμαστές της σειράς του Netflix και συνεχίζει να τους πονάει.

Η Lauren S. Hissrich, δημιουργός και showrunner της επιτυχημένης σειράς του Netflix The Witcher, εξήγησε σε μια νέα συνέντευξη γιατί ο Χένρι Καβίλ αποχώρησε από τη σειρά το 2022.

Ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον Γκέραλτ της Ρίβια με μεγάλη επιτυχία, στις τρεις πρώτες σεζόν του The Witcher. Μετά την αποχώρησή του, τον ρόλο ανέλαβε ο Λίαμ Χέμσγουορθ, τον οποίο περιμένουμε να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 30 Οκτωβρίου στο Netflix.

O λόγος που ο ο Χένρι Καβίλ ήθελε να φύγει από το The Witcher

Η Hissrich αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly ότι οι συζητήσεις για την αποχώρηση του Καβίλ κυκλοφορούσαν «για αρκετό καιρό» πριν τελικά συμβεί και η αποχώρηση φέρεται να ήταν δική του απόφαση και επιθυμία.

Θυμίζουμε ότι το 2022 υπήρξαν εικασίες ότι η «έξοδος» του Καβίλ οφειλόταν σε δημιουργικές διαφορές, μια φράση που η Hissrich παραδέχτηκε ότι μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πολλοί έλεγαν ότι ο ηθοποιός δεν ήταν ευχαριστημένος με την κατεύθυνση που έπαιρνε η σειρά σε σύγκριση με το πρωτότυπο υλικό – του οποίου είναι τεράστιος θαυμαστής.



«[Ο Καβίλ] Είχε σχέδια για άλλους ρόλους τους οποίους ήθελε πραγματικά να αναλάβει», είπε η Hissrich. Εμείς δεν θέλουμε να κρατάμε κάποιον με το ζόρι και να τον αναγκάζουμε να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν θέλει να κάνει. Νομίζω γι' αυτό ένιωσα ότι ήταν μια πραγματικά συμβιωτική απόφαση», πρόσθεσε.

Ενώ η Hissrich επέλεξε να μην αναφέρει ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι «άλλοι ρόλοι», ένας από αυτούς ήταν ο Κλαρκ Κεντ / Superman. Με λίγα λόγια, ο Καβίλ άφησε το Witcher για το Superman. Λίγες μέρες πριν ο Καβίλ ανακοινώσει την αποχώρησή του από το The Witcher στο Instagram, συζήτησε την επιστροφή του στον ρόλο του Superman σε μελλοντικά πρότζεκτ του DCEU.



Μια σοφή ρήση λέει πως «όταν κάνεις σχέδια ο Θεός γελάει». Όπως όλοι γνωρίζουμε πια, το franchise του Superman υπέστη ένα ήπιο reboot, και ο ρόλος του Superman ανανεώθηκε με τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, αφήνοντας τον Καβίλ... στα κρύα του λουτρού.



Έτσι ο ηθοποιός έχασε και τον ρόλο του Γητευτή (σοκάροντας τα μάλα τους φαν της σειράς) αλλά και τον ρόλο του Superman που τόσο ήθελε...

Η ζωή όμως προχωράει, το ίδιο και εκείνος. Ο επόμενος ρόλος του είναι στην τηλεοπτική σειρά Warhammer 40,000 της Amazon όπου πρωταγωνιστεί και είναι εκτελεστικός παραγωγός και στη νέα επερχόμενη ταινία Highlander, ένας ρόλος που του πάει γάντι κατά τη γνώμη μας.

Όσον αφορά το The Witcher, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την κυκλοφορία της πέμπτης -και τελευταίας- σεζόν. Η Hissrich κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για τον τερματισμό της σειράς μετά την αποχώρηση του Καβίλ. «Η σειρά είναι μεγαλύτερη από έναν ηθοποιό», υπογράμμισε. «Είναι μεγαλύτερο από εμένα. Υπάρχει μια σειρά βιβλίων, υπάρχει ένα βιντεοπαιχνίδι. Άρα ο Γητευτής ζει είτε με εμάς είτε όχι».