Με χαμόγελα έκλεισε σήμερα το «The Chase»!

Έγινε η ανατροπή σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο «The Chase», με τους τέσσερις παίχτες να φεύγουν κατά 10.200 ευρώ πλουσιότεροι από το πλατό της εκπομπής.

Ο Παύλος, ο Αντώνης, η Φωτεινή και ο Γιώργος, κατάφεραν να σταθούν με πυγμή και θάρρος απέναντι στο «Γεράκι» το οποίο τελικά και «κατατρόπωσαν». Η Μαρία Μεκατώρου μάλιστα, ανέφερε στη λήξη του χρόνου πως ήταν ένα από τα παιχνίδια που «δεν ήθελε να τελειώσει».

«The Chase»: Έγινε η ανατροπή στο πλατό της εκπομπής

Οι τέσσερις σύμμαχοι, είχαν καταφέρει να απαντήσουν στις ερωτήσεις, φτάνοντας στο ποσό των 10.200 ευρώ, ωστόσο όλο θα κρινόντουσαν από το παιχνίδι με τον ισχυρό αντίπαλό τους, το «Γεράκι».

Με αυστηρό ύφος, πέρασε το «Γεράκι» στο πλατό της εκπομπής, και η Μαρία Μπεκατώρου, έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Έτσι, ορισμένες λάθος απαντήσεις του ήταν αρκετές για να δώσουν την πάσα στους «Τρελαμένους» να απαντήσουν σωστά, να κάνουν την ανατροπή και να προχωρήσουν μπροστά.

«Το βιβλίο χαμένος γίγαντας έγραψε...», ήταν η τελευταία ερώτηση που δεν πρόλαβε να απαντηθεί από καμιά από τις δύο πλευρές, γεγονός που «κλείδωσε» τη νίκη στους παίχτες αυτού του «Chase». Είχαν καταφέρει να δώσουν 11 σωστές ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν εξασφαλίσει ένα δυνατό προβάδισμα απέναντι στο «Γεράκι».

Με φωνές και χαμόγελα έκλεισε η εκπομπή και τους τέσσερις παίχτες να αγκαλιάζονται, αφού εξασφάλισαν 10.200 ευρώ!

