Στα πόσα χρήματα «έκλεισε» ο Θάνος το «Deal»;

Ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις ήταν το σημερινό «Deal» για το Θάνο, ο οποίος κινήθηκε έξυπνα απέναντι στον τραπεζίτη και κατάφερε να του αποσπάσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.

Ο δεύτερος γύρος ωστόσο, ξεκίνησε με δυσάρεστα νέα, καθώς τα δύο κουτιά που άνοιξε, περιείχαν και τα μεγαλύτερα ποσά από τον πίνακα. Πολύ γρήγορα, έφυγαν εκτός τόσο οι 40.000, όσο και οι 70.000 ευρώ, γεγονός που έκανε τον Θάνο να απογοητευτεί, χωρίς να το «βάλει κάτω».

Λίγο πριν τη μεγάλη έκπληξη, είχαν μείνει στο παιχνίδι δύο κουτιά, το ένα περιείχε 2.000 ευρώ και το άλλο 5.000. Ο τραπεζίτης ωστόσο, λίγο νωρίτερα, είχε προσφέρει στον Θάνο το ποσό των 3.400 ευρώ, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από τον παίχτη.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης ωστόσο, σε αυτό το σημείο τον ρώτησε αν έχει αντιπροσφορά για τον τραπεζίτη, με τον ίδιο να ζητάει το ποσό των 4.000 ευρώ. Με στιβαρό ύφος ο παρουσιαστής, μίλησε με τον τραπεζίτη για να κάνει τον «διακανονισμό», ο οποίος ήταν υπέρ του Θάνου.

Με 4.000 ευρώ, έκλεισε το «Deal» ο σημερινός παίχτης, ο οποίος βγήκε διπλά κερδισμένος καθώς το δικό του κουτί με το νούμερο «18», είχε μέσα το ποσό των 2.000 ευρώ.

Δείτε τα βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd70uslfv701?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd70rohypyg1?integrationId=40599y14juihe6ly}