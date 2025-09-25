Νέα πλάνα από τα γυρίσματα του Maestro!

Είναι γεγονός πως το Maestro, έχει ξεκινήσει δυναμικά τα γυρίσματα της καινούργιας σεζόν, η οποία, όπως είχε αποκαλυφθεί πριν από μερικές ημέρες από την πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, θα έχει μια πιο «αστυνομική χροιά» σε σχέση με τις προηγούμενες.

Στοιχεία ωστόσο για τα γυρίσματα και φωτογραφίες από τους Παξούς, δεν σταματούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατευθείαν από τους… συντελεστές της σειράς.

Η δημοσίευση της Μαρίας Καβογιάννη από τα γυρίσματα του Maestro

Πιο συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες, η Κλέλια Ανδριολάτου, είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονιζόταν η ίδια με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, να διαβάζουν τα νέα σενάρια, ενώ αργότερα, με μια νέα δημοσίευση είχε βάλει το κοινό, «μέσα» στα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Η παραγωγή σε σενάριο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που πλαισιώνεται από σπουδαία ονόματα του χώρου, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο εντός- όσο και εκτός συνόρων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα γυρίσματα ξεκίνησαν για να προβληθεί η νέα σεζόν στις αρχές του επόμενου έτους.

Σήμερα λοιπόν η Μαρία Καβογιάννη, έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία μέσα από ένα καρουζέλ φωτογραφιών μοιράζεται στιγμιότυπα από τα γυρίσματα. Στο πλευρό της ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Κλέλια Ανδριολάτου και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

Στη λεζάντα μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καλή Μας αρχή».

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.instagram.com/p/DPBQJrkgkPo/?hl=el&img_index=6}