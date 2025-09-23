«Μιλάω με τη σύζυγό του για να ξαναγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ…», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο, ο οποίους πριν από μερικούς μήνες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Μέσα από την εκπομπή μάλιστα, ήρθε στη δημοσιότητα και ένα ευχάριστο νέο, αναφορικά με την υγεία του γνωστού ηθοποιού, καθώς ο πατέρας του αποκάλυψε πως άνοιξε τα μάτια του. Η οικογένεια και οι φίλοι του βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ παράλληλα έχει γίνει έκκληση για οικονομική βοήθεια με σκοπό την αποκατάστασή του.

Όσα ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο Σπύρος Μπιμπίλας λοιπόν, μέσα από την εκπομπή, αποκάλυψε πως έχει έρθει σε επικοινωνία με τη σύζυγο του Στάθη Μαντζώρο και γίνεται η απαραίτητη προσπάθεια για να ενταχθεί εκ νέου ο ηθοποιός στο Ταμείο των ηθοποιών, με σκοπό να μπορεί να δεχτεί οικονομική ενίσχυση και από εκεί.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Μιλάω με τη σύζυγο του Στάθη αυτή την περίοδο. Ο καλλιτεχνικός κύκλος είναι μια μικρή οικογένεια που έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, μιλάω με την Αντωνία αυτές τις μέρες στο τηλέφωνο, για να δούμε πώς θα ξαναγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο αλληλοβοήθειας».

Ο ίδιος, ανέφερε μάλιστα πως ήδη ο καλλιτεχνικός χώρος έχει προσφέρει τη βοήθειά του: «Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι συνάδελφοι. Εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην οικογένεια γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορεί να μείνει κανένας να είσαι αδιάφορος».

