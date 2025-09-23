Ο σπουδαίος Μάκης Δελαπόρτας, με συγκίνηση μιλά για την Αλίκη Βουγιουκλάκη! Πώς αντέδρασε όταν είδε φωτογραφίες από το σπίτι της.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το ΄χουμε» στον ΣΚΑΙ. Μεταξύ άλλων μάλιστα, αναφέρθηκε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, μιλώντας για εκείνη με βαθιά και ειλικρινή συγκίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολυδιάστατος Μάκης Δελαπόρτας, μίλησε για τη σχέση του με τη σταρ, θυμήθηκε τον χαρακτήρα της και εξομολογήθηκε πως έχει στην κατοχή του ένα αντικείμενο που του είχε χαρίσει η ίδια.

Όλα όσα είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο ηθοποιός, βιογράφος και συνθέτης, Μάκης Δελαπόρτας, βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου καλεσμένος στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, μιλώντας μαζί του για την εθνική σταρ.

Αρχικά λοιπόν, στην εκπομπή, προβλήθηκαν ορισμένες φωτογραφίες από το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, γεγονός που σχολίασε ο ίδιος ως εξής: «Ναι, αυτό είναι το σπίτι της Αλίκης», είπε αρχικά βλέποντας την πρώτη φωτογραφία. Στην πορεία ωστόσο, όσο οι εικόνες διαδεχόντουσαν η μια την άλλη ο Μάκης Δελαπόρτας δήλωσε: «Όχι, αυτό δεν είναι το σπίτι της Αλίκης. Όχι, αυτό δεν είναι, όχι. Είναι οι σημερινές φωτογραφίες. Δεν είναι της Αλίκης τα έπιπλα. Δεν το ξέρω αυτό το σπίτι.

Εντάξει, ναι, τους χώρους τους θυμάμαι. Αλλά, έχει αλλάξει, δεν είναι αυτό δηλαδή που θυμάμαι».Σε αυτό το σημείο μάλιστα, ο Κώστα Τσουρός ανέφερε πως η οικεία της εθνικής σταρ, είναι προς πώληση, έναντι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο συνθέτης, τόνισε πως τον στεναχωρεί αυτό: «Τα ντουβάρια, δεν έχουν αξία, αλλά κουβαλάνε μια ψυχή και το σπίτι της Αλίκης, θα κουβαλάει πάντα την ψυχή της. Είναι και ο λόγος που δεν μπορώ να περάσω από κάτω (από το σπίτι) και ο λόγος που δεν θέλω να ξανά μπω μέσα. Με στεναχωρεί, έχω αναμνήσεις από εκεί μέσα και καλές και κακές».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα ο ίδιος αποκάλυψε πως ένα βράδυ- πίσω στο χρόνο- η Αλίκη Βουγιουκλάκη του είχε χαρίσει το κομπολόι της, που ακόμη και σήμερα έχει στην κατοχή του: «Μου έχει χαρίσει το κομπολόι της. Το έχω ακόμα, το πιάνω στο σπίτι και αισθάνομαι την ενέργειά της», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Η Αλίκη, ήταν ένα αστέρι, ένας ήλιος που έσβησε – έδυσε γρήγορα και άδικα».

Απαντώντας μάλιστα στην ερώτηση του Κώστα Τσουρού αναφορικά με το αν η ίδια είχε φίλους, ο Μάκης Δελαπόρτας, αποκρίθηκε: «Είχε φίλους, πάρα πολλούς. Είχε το προνόμιο να αγκαλιάζει τους ανθρώπους που αγαπούσε. Ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd09fexi85ip?integrationId=40599y14juihe6ly}