Η άκρως συγκινητική εξομολόγηση της ηθοποιού για την απώλεια της μητέρας της- «Νιώθω ακόμα την παρουσία της…»!

Σε μια βαθιά και άκρως συγκινητική εξομολόγηση, προχώρησε σήμερα, το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός Μαρία Γεωργιάδου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πρόωρο χαμό της μητέρας της ο οποίος συνέβη κατά τα εφηβικά χρόνια της ίδιας, ωστόσο, όπως αποκάλυψε, ακόμη αισθάνεται την παρουσία της.

Η συγκινητική εξομολόγηση της Μαρίας Γεωργιάδου

Αναλυτικότερα, η Μαρία Γεωργιάδου, αποκάλυψε πως έχασε τη μητέρα της λίγο πριν τελειώσει το σχολείο: «Είναι μια τεράστια αγάπη και μια τεράστια στοργή και μία προστασία, που μπορώ να σου πω ότι την έχω ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Μπορεί να είναι κάτι τελείως μεταφυσικό και τελείως στο μυαλό μου, αλλά δεν έχει να κάνει, εγώ το νιώθω…», δήλωσε μεταξύ άλλων η ίδια.

Συνέχισε μάλιστα, αναφερόμενη τόσο στα πρώτα χρόνια μετά την απώλεια, όσο και στο σήμερα: «Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ έντονο. Τα πρώτα χρόνια μιλούσα, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τόσο εύκολα ότι έχασες έναν άνθρωπο. Περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πια η συγκεκριμένη συνήθεια… Εγώ δεν έλειπα, ήμουν μέσα στο σπίτι», δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Έλεγα απλά πράγματα που θα μπορούσα να έλεγα όταν ήταν ζωντανή. Αλλά λίγο, έτσι με έναν τρόπο γλύκαινα την απώλεια. Ή νομίζω ότι τη γλύκαινα γιατί κάθε απώλεια, είναι απώλεια».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, απάντησε στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου σχετικά με το αν η απώλεια της μητέρα της, ήταν ένας από τους λόγους που ήθελε νωρίς να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια: «Η οικογένεια ναι. Το παιδί, δεν θεωρώ ότι το έκανα και τόσο μικρή γιατί ήθελα να ωριμάσω. Βέβαια αυτό δεν γίνεται στην ουσία ποτέ».

«Ίσως ήταν ένας λόγος που έκανα θέατρο», αποκάλυψε στην πορεία και συνέχισε: «Θεωρώ πως μια απώλεια σε κάνει πάντα να τιμάς περισσότερο τη ζωή και να θες να γραπωθείς από τη ζωή με έναν τρόπο που μέχρι τότε δεν είχες ανάγκη να το κάνεις».

Για το θέατρο λοιπόν σχολίασε: «Είναι μια πεμπτουσία ζωής. Ίσως με έναν τρόπο, είναι ό,τι καλό ή κακό μπορείς να πάρεις από τη ζωή. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το ακολουθήσω, για να αισθανθώ έξτρα ζωντανή».

Η Μαρία Γεωργιάδου ακόμη, αποκάλυψε πως είχε ανάγκη την παρουσία της μητέρας της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της ζωής της: «Με έναν τρόπο το αισθάνεσαι. Είχα τον πατέρα μου. Ήμασταν οι δύο μας και στηρίχτηκα σε αυτό πολύ. Προσπάθησε να μου δώσει τη στοργή και των δύο».

«Μια απώλεια μας αλλάζει, μας ωριμάζει. Όχι πάντα με την καλή έννοια, γιατί πολλές φορές φέρνει και έναν φόβο. Σαν να είσαι ο επόμενος. Καλώς ή κακώς σε ωριμάζει», ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Παράλληλα, αναφερόμενη στο βιβλίο που έχει δημιουργήσει η ίδια, δήλωσε πως περιέχει στοιχεία από την μητέρα της: «Υπάρχει κομμάτι από τη μητέρα μου στο βιβλίο και στο σίριαλ. Κομμάτια ανθρώπων που αγαπάμε τα κουβαλάμε όλη μας τη ζωή. Κουβαλούσα ένα τραύμα (από την απώλεια) πάνω από έξι χρόνια».

