Νέα πρόσωπα εισβάλλουν στην σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας». Ο Γιώργος Καραμίχος, ανήκει πλέον στο cast!

Με αφορμή την πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Άγιος Έρωτας», ο Γιώργος Καραμίχος, μιλάει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τον δημοσιογράφο Χάρη Χρονόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες, αναφέρθηκαν στην εξέλιξη και την πλοκή της ιστορίας, ενώ ο ηθοποιός, μίλησε για τον ρόλο του και τη σχέση του με τους συμπρωταγωνιστές του στη σειρά.

Το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου, καθηλωτικού κύκλου, έρχεται αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καραμίχος για το ρόλο του στον «Άγιο Έρωτα»

Όπως μεταφέρει και ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha: «Ο Γιώργος Καραμίχος καταφθάνει στη Στέρνα ως Ανδρέας Ιωάννου, για να υπερασπιστεί τον Κυριάκο και όχι μόνο.

Μιλώντας στο Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα» αποκάλυψε τα πάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παίζω ένα δικηγόρο ο οποίος έρχεται να βάλει μια τάξη σε αυτό το μέρος που όλα πάνε προς μία λίγο περίεργη κατεύθυνση. Αυτό που μπορώ να μοιραστώ με εσάς, είναι ότι ήμουν ο πρώτος έρωτας της Χριστίνας. Έφυγα από το χωριό και πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, γιατί δε με δέχτηκαν οι γονείς της επειδή ήμουν φτωχόπαιδο. Και γυρίζω πια ως ένας πολύ καταξιωμένος δικηγόρος, ο οποίος προφανώς υπερασπίζεται το δίκαιο αλλά πολλές φορές πληρώνεται και από ανθρώπους που δεν έχουν δίκαιο».

Πώς τον υποδέχτηκαν στη σειρά; «Η παρέα είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν φτιάξει μια υπέροχη ομάδα με όλο το team και της παραγωγής και του καναλιού. Έχουν φροντίσει να υπάρχει μια πολύ ωραία ομάδα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες».

Κοινά στοιχεία με το ρόλο του υπάρχουν; «Όλοι έχουμε κοινά στοιχεία με όλους. Οι ρόλοι εποχής έχουν μια άλλη γοητεία αισθητικά. Σίγουρα η διάθεσή του να βρει την αλήθεια είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι. Ο τρόπος που χειρίζεται την αλήθεια και τους ανθρώπους, είναι στη σκιά μου. Είναι κάτι που προσπαθώ να μην το κάνω στη ζωή μου».

Όπως λέει, είναι πολύ σημαντικό το να είμαστε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους. «Όλα γίνονται σε μια εποχή διαφορετική από αυτό που πραγματικά είμαστε. Η εποχή που έχουμε δημιουργήσει είναι η εποχή της αποσύνδεσης. Με όλα αυτά τα μέσα δικτύωσης και την παραπληροφόρηση, έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και ποια είναι η ουσία της ζωής μας».

Τέλος αποκάλυψε την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του, «μόλις περάσω τα 50 θα δουλεύω μόνο όσο και όπως και όπου θέλω εγώ».

«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00 με διπλό, απολαυστικό επεισόδιο».

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Y07sWs3564M}