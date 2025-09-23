Η Βούλα Πατουλίδου στον καναπέ του «Happy Day»!

Μια άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου η Βούλα Πατουλίδου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Alpha, «Happy Day»!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή με την χρυσή Ολυμπιονίκη, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και στον χαμό του συζύγου της, μια απώλεια η οποία ακόμη την στεναχωρεί βαθιά.

Όσα αποκάλυψε η Βούλα Πατουλίδου

Αναλυτικότερα, η παρουσιάστρια, την υποδέχτηκε στο πλατό ρωτώντας την αρχικά για τα συναισθήματά της: «Νιώθω γερασμένη ψυχή για τον θάνατο του άντρα μου. Υπάρχουν στιγμές που λες είμαι καλά και ξαφνικά ακούς μια λέξη και λες «ωχ». Ο Δημήτρης, 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα. Ήταν ένας συνοδοιπόρος καλός», ανέφερε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

Πρόσθεσε μάλιστα: «Πηγαίνω και πίνω καφέ στη δική του καρέκλα για να μην βλέπω την καρέκλα άδεια. Οι άνθρωποι μου έχουν πέσει από πάνω μου. Ο Δημήτρης έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στην αγκαλιά μου. Τρεις φορές είχαμε γλιτώσει τον σύζυγό μου. Τα τελευταία 20 χρόνια ζούσαμε μια αγωνία, αλλά επειδή τα καταφέρναμε να το ξεπερνάμε λέγαμε πάμε και αυτή τη φορά».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο σύζυγός της, Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης, απεβίωσε τον περασμένο Ιούλιο, έχοντας δώσει μια ισχυρή μάχη ενάντια στον καρκίνο: «21 Μαρτίου έγινε η διάγνωση και μου είπε ο γιατρός ότι μπορεί και να μην προλάβουμε να κάνουμε χημειοθεραπείες. Ο ίδιος δεν το ήξερε, αλλά το καταλάβαινε. Όταν περάσαμε τις πρώτες θεραπείες, έγινε ο πρώτος κύκλος, έγινε η αξονική, υπήρχε 50% συρρίκνωση του καρκίνου, είπαμε ότι μπορεί και να την γλιτώσει, αλλά τελικά μας ξεγέλασε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας μάλιστα η ίδια αποκάλυψε: «Αυτούς τους 4,5 μήνες που κράτησε όλο αυτό, γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε ξανά. Ο Δημήτρης τον τελευταίο καιρό είχε χάσει 22 κιλά, παρόλα αυτά όμως, η εικόνα του ήταν εικόνα ενός υγιούς ανθρώπου. Δεν είχε την εικόνα την καταβεβλημένη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczz7jrnipmp?integrationId=40599y14juihe6ly}