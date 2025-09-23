Ο Νίκος Αναδιώτης, «απαντά» για το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα, αναφορικά με την εκλογή του στην Ευρωβουλή.

Ο Νίκος Αναδιώτης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για τον αιχμηρό σχολιασμό που δέχτηκε από τον Δημήτρη Παπανώτα, αναφορικά με την εκλογή του στην ευρωβουλή.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα. Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Αναδιώτης, απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, οι οποίες ήταν άμεσα συνυφασμένες με τα όσα δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Δημήτρης Παπανώτας. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αν μιλάμε για τον πολιτικό Νίκο Ανδιώτη είναι να πέσω κάτω να γελάω με χέρια και πόδια ψηλά. Πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ δεν είμαστε Ιράν, δεν είμαστε μουλάδες».

Η απάντηση του Νίκου Αναδιώτη

Ο Νίκος Αναδιώτης λοιπόν, τοποθετήθηκε, λέγοντας αρχικά: «Είμαι έτοιμος να πάω ξανά στις Βρυξέλλες, με πολλές υποχρεώσεις. Το έχω αποδεχτεί! Χαίρομαι για το παρουσιαστικό που μου χάρισε ο Θεός. Μπορεί να του θυμίζω παλιές εποχές. Τον Δημήτρη τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Δεν μπορεί να με στεναχωρήσει η άποψη του οποιουδήποτε».

Και πρόσθεσε ακόμη: «Θέλω να μιλάμε με τα έργα του καθενός. Αν είχε δει ότι δεν έχω παράγει έργο, θα το αποδεχόμουν. Εύχομαι να πραγματοποιήσει το όνειρό του, έχει πικραθεί που δεν είναι Ευρωβουλευτής. Έχει αδικηθεί και ελπίζω να μην το βάλει κάτω και να παλέψει για το όνειρό του»

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος της εκπομπής το «Πρωινό», Γιώργος Λιάγκας, σχολίασε τα όσα δήλωσε ο Νίκος Αναδιώτης:

«Μου κάνει εντύπωση ότι ο Παπανώτας, τα είπε στην εκπομπή που προηγήθηκε η συνέντευξη του Αναδιώτη. Εγώ το θεωρώ και λίγο αγενές αυτό. Όταν παίρνεις από έναν άνθρωπο μία συνέντευξη, στην εκπομπή αυτή υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες. Δεν του κάνεις αυστηρή κριτική. Άστο να γίνει από μία άλλη εκπομπή. Δηλαδή η Σταματίνα, η παραγωγή του ALPHA τέλος πάντων, πλήρωσε ολόκληρα έξοδα για να πάει στις Βρυξέλλες… Ο συνεργάτης της ίδιας εκπομπής δεν είναι ωραίο να λέει κάτι κακό τώρα».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd00ajdy1wnd?integrationId=40599y14juihe6ly}