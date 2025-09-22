Λίγο πριν το Grand Hotel, ανοίξει τις πόρτες του, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μοιράζεται μικρές λεπτομέρειες.

Το πρωί της Δευτέρας, ο ηθοποιός Γιώργος Γεροντιδάκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό», όπου μίλησε με τον Γιώργος Λιάγκα, δίνοντας μια μικρή «γεύση» στους τηλεθεατές για τα όσα επρόκειτο να έρθουν στο Grand Hotel.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την παρουσία του Γιάννη Στάνκογλου και το ρόλο που υποδύεται, όπως και για της κοινές του φωτογραφίες με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Γεροντιδάκης για το Grand Hotel

Αρχικά λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί πως η μεγάλη πρεμιέρα, έρχεται απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε χαρακτηριστικά εντείνοντας την αγωνία: «Δεν ξέρω ποιος σκότωσε τον Πέτρο. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε κάποια πράγματα για εκείνη τη μέρα που μας άφησε το Grand Hotel το καλοκαίρι. Ο Ρήγας ήταν στο γραφείο του, οπότε θα πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού».

Συνέχισε μάλιστα, συμπληρώνοντας μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια για τον ρόλο του Γιάννη Στάνκογλου: «Η Ελένη είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τη πάρει πολύ σοβαρά ο Ρήγας. Με την Κυβέλη ούτε εμείς ξέραμε ότι θα είχαμε αυτή τη σχέση. Τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα με αυτούς τους δύο χαρακτήρες. Ο Γιάννης Στάνκογλου έχει έρθει φέτος για να ταρακουνήσει τα νερά».

Σε δεύτερο χρόνο, αναφέρθηκε φειδωλά στην προσωπική του ζωή και στις κοινές του φωτογραφίες με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, λέγοντα: «Ξεκουράστηκα το καλοκαίρι, ήταν χαλαρά, παρόλο που είχαμε και τα γυρίσματα μέσα. Δεν θα πάω να μιλήσω στον άνθρωπο που θα πάει να μας βγάλει μια φωτογραφία με τη σύντροφό μου. Από τη μία ντρέπομαι, αλλά από την άλλη μια τέτοια παρατήρηση θα ήταν δεδομένη. Αν είναι ένας άνθρωπος του χώρου, πρέπει να κάνει τη δουλειά του και το σέβομαι απόλυτα και μέχρι εκεί. Δεν είναι θέμα προστασίας, είναι στάση ζωής. Με ενδιαφέρει να είμαι ήρεμος στην καθημερινότητα».

