Γέννησε η σύζυγος του ηθοποιού!

Για τρίτη φορά έγινε πατέρας ο ηθοποιός Ιωάννης Απέργης, αφού, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η σύζυγός του, Κατερίνα Νικοδήμα, έφερε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, μέσα από μια σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τρίτη φορά μπαμπάς ο ηθοποιός- Η δημοσίευσή του

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ηθοποιός δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος με τον συνάδελφό του, Πάνο Σταθακόπουλο, να χαμογελούν πλατιά μέσα στο μαιευτήριο.

Την δημοσίευσή του μάλιστα τη συνόδευσε με μια ιδιαίτερη λεζάντα, μέσω της οποίας εύχεται τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ευχαριστεί το νοσοκομείο και το ιατρικό προσωπικό, ενώ αποκαλύπτει, πως ο συνάδελφος και φίλος του, Πάνος Σταθακόπουλος, επρόκειτο να βαφτίσει το νέο μέλος της οικογένειάς τους:

«3η φορά πατέρας, η αγωνία ήταν ίδια!!! @katerinanikodima σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσα μας! Αυτή τη φορά χωρίς κορονοιό και χωρίς απαγορεύσεις όλη η οικογένεια μαζί και με τον νονό να περιμένουμε τον ερχομό του μικρού μας!!! Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου Παναγία μου!!! Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλο το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» και φυσικά τον διευθυντή μας τον ιατρό μας Αγγελή Σταυρόπουλο».

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Ιωάννης Απέργης, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, όπως η «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», ενώ με την σύζυγό του, έχουν αποκτήσει μαζί ακόμα δύο παιδάκια.

Δείτε τη δημοσίευσή του:

{https://www.instagram.com/p/DOsZkSwjBDm/?hl=el}