Χάσμα μεταξύ των παιχτών του Exathlon! Νέες εντάσεις στην Μπλε ομάδα.

Όπως όλα δείχνουν οι εντάσεις στο Exathlon δεν σταματούν ποτέ, ενώ για ακόμη μια φορά, «άναψαν τα αίματα».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, η προσοχή του ενδιαφέροντος στρέφεται προς την μπλε ομάδα και συγκεκριμένα μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Αφορμή για τη νέα διαμάχη, στάθηκε ο αγώνας μεταλλίου, με την Καρολίνα, να μιλάει στην κάμερα του ριάλιτι, αποκαλύπτοντας την δυσαρέσκεια της.

Όσα ειπώθηκαν στην κάμερα του Exathlon

Οι συνθήκες που επικρατούν λοιπόν, φαίνεται πως αφορούν κυρίως την Καρολίνα, ενώ παίρνει θέση και η Στέλλα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι άνρτρες της μπλε ομάδας, δεν έδειξαν τον απαραίτητο ενθουσιασμό, όταν η πρώτη, βρισκόταν στο στίβο μάχης, με αποτέλεσμα νέες διαμάχες.

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα η Καρολίνα, έδειξε τη δυσαρέσκεια της με την κατάσταση που επικρατεί στην μπλε ομάδα πλέον: «Το ότι βγήκα στους τρεις καλύτερους χρόνους μου έδωσε ένα πολύ ωραίο boost, αλλά και στα άτομα που πιστεύουν σε εμένα η Στέλλα ο Στεφ. Κυρίως η Στέλλα. Μετά εντάξει, έπαιζε η Βίκυ, ήταν λογικό ο Στεφ να είναι περισσότερο προς τα εκεί. Αλλά κυρίως η Στέλλα, από την πρώτη ημέρα με πιστεύει και ξέρει τι αθλήτρια είμαι».

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει και να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο ένιωσε μεγάλη χαρά με το αποτέλεσμα που έφερε: «Δεν είναι κακό να κλείνουν στόματα εδώ που τα λέμε και εδώ που φτάσαμε. Σίγουρα δεν άρεσε σε πολλούς. Φάνηκε δηλαδή, με το που έφτασαν στον πάγκο. Καμία σχέση όταν γύρισαν άλλες παίκτριες, όταν γύρισα εγώ. Έκανα μπαμ, αλλά δεν με αφορά πλέον, δηλαδή με αφορούσε σε μια ομάδα που θα ήταν φουλ μαζί μου και ενωμένη, αλλά έχω καταλάβει και είναι οκ γιατί το έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου».

Οι δύο γυναίκες, καθώς μιλούσαν μεταξύ τους, ανέφεραν ακόμα πως έχουν συμβεί ορισμένες καταστάσεις που έχουν φθείρει τη δυναμική της ομάδας.

Παράλληλα λοιπόν, μιλώντας στην κάμερα, η Στέλλα ανέφερε: «Επειδή ο Ντάνι και ο Κόρο είναι πιο κοντά με τη Σταυρούλα, είναι φίλοι και έξω από το παιχνίδι, δεν ξέρω δε υποστήριζαν την Καρολίνα περισσότερο, που είχε και πιο πολύ ανάγκη το μετάλλιο, από ότι η Σταυρούλα. Είναι κρίμα, γιατί είναι συμπαίκτριά σου».

Στην πορεία, το λόγο τον πήρε ο Κόρο ο οποίος, έκανε σαφές το γεγονός πως υποστηρίζει περισσότερο την Βίκυ: «Ο πάγκος εμφανέστατα δεν στήριξε τόσο πολύ την Κάρολ, όπως τη Βίκυ, απλά έχουμε άλλες σχέσεις. Η Βίκυ είναι άλλο παιδί, μέσα στο χαμόγελο, ανεβάζει την ομάδα, κάτι που για κάποιο λόγο η Κάρολ δεν το κάνει. Αν στηρίξει η Κάρολ περισσότερο την ομάδα, το ίδιο θα κάνει και η ομάδα».

«Εμένα με ενοχλεί που δεν φωνάζουν υπέρ των Μπλε. Να πουν ένα «πάμε κορίτσια, γερά το ‘χετε» πες κάτι», δήλωσε μεταξύ άλλων η Στέλλα.

«Η μπλε ομάδα είναι ωραία μόνο όταν υπάρχουν κοινοί στόχοι»., υπογράμμισε στο τέλος η Καρολίνα.