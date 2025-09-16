Τι διεκδικούν οι πορτοκαλί και οι μπλε σήμερα στο Exathlon;

Νέα αθλήματα στο Exathlon, καινούριες αναμετρήσεις, εντάσεις και ένα έπαθλο επιβράβευσης για τους νικητές.

Σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στο χθεσινό επεισόδιο του αθλητικού ριάλιτι στο ΣΚΑΙ, οι Πορτοκαλί, μπήκαν στη Βίλα «αγκαλιά» με ένα πλεονέκτημα από τις νίκες τους.

Πώς θα εξελιχθούν όμως τα πράγματα στο σημερινό στίβο μάχης; Που «βγαίνουν καινούρια αγκάθια»; Και ποιοι θα απολαύσουν το πλεονέκτημα;

Νέο επεισόδιο Exathlon- Σήμερα στις 21:00

Όπως φαίνεται λοιπόν και από το νέο τρέιλερ του επεισοδίου, οι δύο ομάδες, μπαίνουν για ακόμη μια φορά στο στίβο μάχης, με έναν κοινό σκοπό, τη νίκη.

Ένας νέος αγώνας επιβράβευσης, έρχεται για να προσφέρει στην νικήτρια ομάδα ένα διασκεδαστικό έπαθλο που θα ξεκουράσει τους παίχτες της. Οι ηττημένοι ωστόσο, θα πρέπει να εντοπίσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην ήττα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τάκης Καραγκούνιας, έρχεται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο, αφού όπως φαίνεται … κάτι δεν κατάλαβε καλά. Στα στιγμιότυπα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ο αθλητής, φαίνεται εντός της αρένας και στη συνέχεια στο πάγκο, όπου υψώνονται οι φωνές! Μια έντονη αντίδραση ακόμη και οι Πορτοκαλί, έρχονται σε ρήξη.

Μπλε και Πορτοκαλί σε έναν ακόμη αγώνα Μεταλλίου, με τις γυναίκες να αγωνίζονται, προσπαθώντας να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Κάθε μια από τις αθλήτριες κοιτούν το έπαθλο, γνωρίζοντας πως μπορεί να του φανεί χρήσιμο σε μια πιθανή αποχώρηση.

Ένταση, αδρεναλίνη, πάθος. Όλα στο Exathlon.

Σήμερα στις 21:00, στον ΣΚΑΙ

Δείτε το τρέιλερ: