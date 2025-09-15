Με δάκρυα και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποχώρηση στο Exathlon, ύστερα από την πρώτη μάχη παραμονής.

Όπως έχει αποδείξει έως τώρα το Exathlon, είναι κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό παιχνίδι, καθώς συνεχίζει να χαρίζει έντονες στιγμές συγκίνησης, δυνατές αναμετρήσεις και αγωνία.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, ο αθλητής Γιάννης Κέλι Αλκέο, ήταν εκείνος που αποχώρησε ύστερα από την «μάχη» που έδωσε απέναντι στον Τάκη Καραγκούνια.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου λοιπόν, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη μάχη παραμονής, από την οποία κρίθηκε και το αποτέλεσμα για την αποχώρηση του 32χρονου Γιάννη Κέλι.

Ο γυμναστής, ήρθε αντιμέτωπος στο στίβο μάχης με τον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος, παρά την ενόχληση που είχε στη μέση του κατάφερε να φέρει εις πέρας το αγώνισμα με επιτυχία.

Η στιγμή της αποχώρησης, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική με τον νεαρό παίχτη να δηλώνει πως το μόνο που επιθυμεί είναι να συναντήσει την οικογένειά του: «Είμαι ρεαλιστής και τις τελευταίες μέρες δεν έπαιξα καλά, άρα ήταν λογικό και δίκαιο να φύγω εγώ. Πίσω στην Ελλάδα με περιμένουν πολλά: η γυναίκα μου, το μαγαζί μου και το παιδάκι μου».

Παράλληλα, οι συμπαίκτες του, έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, εμφανώς επηρεασμένοι από το αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ο Γιάννης Κέλι, σημείωσε: «Έχω να θυμάμαι στιγμές χαράς με τα παιδιά, περάσαμε πολύ ωραία, αν και ήταν μικρό το χρονικό περιθώριο. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μου και να δω τη γυναίκα και το παιδί μου».

Να σημειωθεί μάλιστα, πως η αποχώρηση του νερού αθλητή, είναι η πρώτη που κρίθηκε ύστερα από αγώνισμα στο πεδίο μάχης, καθώς η Εύη Σαλταφερίδου και ο Στάθης Σχίζας, είχαν αποχωρήσει νωρίτερα, λόγω τραυματισμών.

Παρά το γεγονός λοιπόν, πως ο Τάκης Καραγκούνιας, που αγωνίστηκε για την παραμονή στον Άγιο Δομίνικο, κέρδισε και πανηγύρισε τη νίκη του, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, ενώ αποχαιρέτησε ιδιαίτερα συγκινημένος τον συμπαίχτη του:

«Είναι ένας απ’ τους ανθρώπους που χάρηκα που τον γνώρισα. Από την πρώτη στιγμή σου εμπνέει σεβασμό. Τα έδωσε όλα στο παιχνίδι και στη συμβίωση. Εύχομαι να χαρεί το μωράκι που περιμένει η οικογένειά του. Θα είναι τιμή μου να κάνουμε παρέα και έξω».