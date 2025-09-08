Games
Ο Μάρκος Σεφερλής έκλεισε τα 57 – Η συγκινητική του ανάρτηση

Ο Μάρκος Σεφερλής έκλεισε τα 57 – Η συγκινητική του ανάρτηση Φωτογραφία: Glomex/ STAR
Με μια αναδρομή στα παλιά γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Μάρκος Σεφερλής!

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, φαίνεται πως ο Μάρκος Σεφερλής γιορτάζει τα 57α γενέθλιά του, ενώ μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί και με τους διαδικτυακούς του φίλους, μια ξεχωριστή ανάρτηση, γυρνώντας το «χρόνο πίσω».

Έτσι λοιπόν, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του ο κωμικός μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τη ζωή του, δημιουργώντας μια συγκινητική δημοσίευση γεμάτη νοσταλγία.

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή για τα 57α γενέθλιά του

Διατηρώντας λοιπόν, τη βαθιά αίσθηση του χιούμορ του, αλλά και τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων, ο Μάκρος Σεφερλής, συνόδευσε την δημοσίευσή του με μια ξεχωριστή- συγκινητική λεζάντα:

«Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι ας κλείνω σήμερα τα 57! Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου! Στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά! Και χαίρομαι που μπορώ να «παίζω» ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα! Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα «ατέλειωτο παιχνίδι»! Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε!

Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει «απ’ τον δρόμο η μάνα» και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο «παιχνίδι» μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα!», έγραψε χαρακτηριστικά!

Η δημοσίευσή του:

{https://www.instagram.com/p/DOWVN9zDWzK/?hl=el}

