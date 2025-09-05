Games
Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ

Νέο επεισόδιο Exathlon – Δείτε το τρέιλερ
Exathlon: 6 Σεπτεμβρίου στις 21:30 στο ΣΚΑΙ.

Τα καθιερωμένα ραντεβού με το αθλητικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, συνεχίζονται, με τους παίχτες να έχουν ήδη μπει στο στίβο μάχης για το επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο στις 21:30.

Ύστερα από την τελευταία αποχώρηση από το ριάλιτι, οι παίχτες- αθλητές συνεχίζουν να μοχθούν για να φέρουν την πολυπόθητη νίκη στην ομάδα τους, σε ένα στίβο μάχης γεμάτο με… λάσπη!

Μετά την τελευταίες εξελίξεις στο ριάλιτι, το κλίμα παραμένει φορτισμένο και οι ισορροπίες στην ομάδα έχουν αλλάξει. Οι παίχτες– αθλητές, όμως, δεν πτοούνται. Αντιθέτως, συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, με στόχο να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη και να νιώσουν ασφαλείς.

Άλλος ένας «Αγώνας Ασφαλείας» με τους Μπλε και τους Πορτοκαλί να μοχθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με την ένταση να κορυφώνεται όλο ένα και περισσότερο.

Στην αρχή του τρέιλερ, ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας, ακούγεται να λέει στους τηλεθεατές και στους αθλητές: «Καλωσορίσατε σε ακόμη έναν αγώνα ασφαλείας του Exathlon».

Παράλληλα, σύμφωνα να με τα όσα δηλώνει ο Γιώργος Καράβας οι ομάδες είναι πολύ κοντά στο στόχο με τους αθλητές να συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ αναμένονται και εκπλήξεις. Οι κόντρες και ο ανταγωνισμός κορυφώνονται!

«Είστε κάποιοι, αν όχι οι καλύτεροι, κάποιοι από τους καλύτερους αθλητές και είστε εδώ επειδή το αξίζετε. Απλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλουμε…», δηλώνει ο παρουσιαστής, γεμίζοντας τους παίχτες με απορία.

Νέο επεισόδιο, αύριο, 6 Σεπτεμβρίου στις 21:30, στο ΣΚΑΙ!

