Άριελ Κωνσταντινίδη: Όσα αποκάλυψε για την οικογένειά της (Βίντεο)

Η Άριελ Κωνσταντινίδη στο «Power Talk».

Η ηθοποιό, Άριελ Κωνσταντινίδη, σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Power Talk», με την Τατιάνα Στεφανίδη, όπου και έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με την οικογένειά της.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να φέρει στη ζωή, ακόμη ένα παιδάκι στην ηλικία των 54 ετών.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Όσα αποκάλυψε στο «Power Talk»

Να σημειωθεί πως η ταλαντούχα ηθοποιός, είχε διαμορφώσει ήδη την οικογένειά της, με τον πρώτο της σύντροφο, ωστόσο επιθυμούσε να φέρει στη ζωή ακόμη ένα παιδί.

Μάλιστα αναφορικά με την απόφασή της και την οικογένειά της η Άριελ Κωνσταντινίδη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η χαρά των παιδιών μου ήταν πολύ συγκινητική. Από πάντα τους έλεγα ότι η οικογένεια μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάντοτε τα είχα όλα ανοιχτά. Όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ο στόχος μου ήταν ότι πρέπει να νιώσω ικανή, να έχω αυτάρκεια, να γίνω μια καλή μαμά».

Και συνέχισε λέγοντας: «Το ήθελα πολύ και ήταν μονόδρομος. Επιλέγω τον εαυτό μου και να γίνω μια καλή μαμά. Είχα και δυο αποβολές στη ζωή μου».

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η ηθοποιός, μίλησε για την αποβολή που βίωσε στο παρελθόν: «Μετά την πρώτη μου αποβολή, με τον μπαμπά των παιδιών μου, και τη γέννηση των διδύμων, αισθάνθηκα ότι πρέπει να αποκτήσω και τρίτο παιδί. Μου στοίχισε πάρα πολύ, θυμάμαι ακόμη και τη μέρα της σύλληψης, το ένιωθα. Είναι στο παρελθόν αλλά έχει να κάνει με τη μητρότητα».

«Γέννησα τα δίδυμα και είπα αυτό θέλω να το ξανακάνω. Ένιωσα τον Θεό, μια πληρότητα, ότι αυτό είναι», δήλωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη και αναφέρθηκε σχετικά με την απόφασή της να προχωρήσει σε μια νέα κύηση.