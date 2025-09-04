Games
Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @lakis.gavalas
Το «αντίο» του Λάκη Γαβαλά στον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Σήμερα το μεσημέρι της Πέμτπης 4 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστό πως ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών αφήνοντας ως παρακαταθήκη πίσω του, το έργο του και την κομψότητά του.

«Με απέραντη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει τον θάνατο του ανθρώπου που υπήρξε δημιουργός, ιδρυτής και ακούραστη κινητήρια δύναμή της, του Τζόρτζιο Αρμάνι. Πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος έως το τέλος, δούλεψε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις κολεξιόν και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά πρότζεκτ», ανέφερε η ανακοίνωση του ομίλου.

Ο Λάκης Γαβαλάς, είναι ακόμη ένα από τα πρόσωπα που θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια -με μια προσωπική δημοσίευση -τον εμβληματικό, Ιταλό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι!

Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Μέσω μιας προσωπικής ανάρτησης στο λογαριασμό του στα social media, ο Λάκης Γαβαλάς, αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον σχεδιαστή.

Η ανάρτησή του ήταν λιτή, γραμμένη με λευκά γράμματα, σε ένα μαύρο φόντο:

«Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας. Του αιώνα μας.. Adio GIORGIO ARMANI», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς

Η δημοσίευση του Λάκη Γαβαλά στο facebook:

{https://www.facebook.com/lakis.gavalas.7/posts/1772663966949675?ref=embed_post}

