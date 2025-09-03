Games
«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού Φωτογραφία: Φωτογραφία: ANT1 TV
Ο Πέτρος Κουσουλός, έρχεται στον ΑΝΤ1!

Είναι γεγονός πως ο Πέτρος Κουσουλός, έχει «δώσει» τα χέρια με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, για την έναρξη της εκπομπής του «Αποκαλύψεις», που θα προβάλεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή.

Ειδικότερα, σήμερα, το κανάλι, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την πρεμιέρα της εκπομπής, η οποία αναμένεται για τις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30. Ο δημοσιογράφος, ετοιμάζεται λοιπόν, να αναλάβει δράση και να μεταφέρει την αλήθεια «όπως είναι».

«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, έρχεται στον ΑΝΤ1

Ο σταθμός του ΑΝΤ1 λοιπόν, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις»:

«Σε κάθε υπόθεση, υπάρχει μία αλήθεια. Και μία σιωπή, που κάποιος πρέπει να σπάσει.

Ο Πέτρος Κουσουλός, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, έρχεται για να ανοίξει στόματα και να ξεκλειδώσει κλειστές πόρτες, με τη μαχητικότητα και την έρευνά του.

Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θα βάλει στο μικροσκόπιό του συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδείξει πρωτογενείς ειδήσεις, θα φέρει στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές και θα ξεδιπλώσει όλες τις αθέατες πτυχές.

Με όπλο το καθαρόαιμο ρεπορτάζ χωρίς εκπτώσεις, οι «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» με τον Πέτρο Κουσουλό, δεν θα είναι μόνο μια τηλεοπτική συντροφιά. Θα είναι ένας πυρήνας αυθεντικής ενημέρωσης.

Πάντα, με την ενεργή συμμετοχή των τηλεθεατών, που θα είναι αρωγοί και αποδέκτες της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στο πλευρό του, ο πολύπειρος Θανάσης Κατερινόπουλος, με τον οξύ λόγο του και τις απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του.

Η εμπειρία και η δημοσιογραφική οξυδέρκεια του Πέτρου Κουσουλού και της ομάδας του
εγγυώνται πως τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι.

Γιατί τα μεσημέρια στον ΑΝΤ1 είναι πλέον γεμάτα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.

«Αποκαλύψεις», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 13:30

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Ξένου

Βοηθός αρχισυντάκτη: Σπύρος Λεβειδιώτης

Υπεύθυνη δημοσιογραφικής παραγωγής: Ινές Πετάνη

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος,
Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης».

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

{https://www.youtube.com/watch?v=Fbuj4CQWFE0}

