Η επική ατάκα του Βασιλικού Μπάτλερ για τον Γουίλιαμ - Η αντίδραση της Κέιτ

Ποια ήταν η αφορμή που πυροδότησε το γέλιο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντελτόν;

Είναι γνωστό, πως τα δύο αδέλφια, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Πρίγκπας Χάρι, απολαμβάνουν να συνομιλούν και να «έρχονται πιο κοντά» με το προσωπικό που βρίσκεται στα βασιλικά σπίτια, μια συνήθεια, που πιθανά τους κληροδότησε η μητέρα τους Πιργκίπισσα Νταϊάνα.

Ο βασιλικός Μπάτλερ λοιπόν, Γκραντ Χάρολντ, που βρέθηκε για χρόνια στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου και των τέκνων του, ετοιμάζεται να εκδόσει ένα νέο βιβλίο που αφορά, τα χρόνια που πέρασε με τη βασιλική οικογένεια και αναμένεται να έρθει στην δημοσιότητα στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο Γκραντ Χάρολντ, σύμφωνα με το περιοδικό «people.com», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ακούς αυτές τις ιστορίες για τη μητέρα τους και πώς πήγαινε στις κουζίνες, καθόταν στους πάγκους εργασίας και συζητούσε. Αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι συνέβαινε το ίδιο και με τους γιους της». ενώ μάλιστα, ανέφερε και το γεγονός πως τόσο τα δύο αδέλφια και Βασιλιάς Κάρολος, όσο και η Κέιτ Μίντελτον, πάντα επέσφτερφαν προκυμένου να ευχαριστήσουν το προσωπικό για τις υπηρεσίες τους.

Μέσα από όσα ειπώθηκαν και τα όσα αναγράφονται στα δημοσιεύματα, ο βασιλικό μπάτλερ, εξηγεί ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που διαδραματήστηκε με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, παρουσία της Κέιτ.

Ο ίδιος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είπα, «Από την οπτική γωνία ενός άντρα, το χειρότερο είναι όταν αρχίζεις να γίνεσαι φαλακρός». Η Κέιτ άρχισε να γελάει ειρωνικά, και κοίταξα τον Γουίλιαμ και είπε, «Ευχαριστώ, Γκραντ!» και έσκυψε μπροστά για να δείξει τα μαλλιά του», περιστατικό που όπως είναι κατανοητό έφερε γέλια σε όσους ήταν παρόντες.

Παρ’ όλα αυτά η ανέμελη φύση του πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον έκανε να επιστρέψει με ένα ιδιαίτερο σχόλιο λίγο καιρό αργότερα. Όταν ο Γκραντ Χάρολντ είχε προχωρήσει σε συνεδρίες για «ψεύτικο μαύρισμα».

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα περιγράφει ο ίδιος ο Χάρολντ, όταν ο πρίγκιπας τον είδε εμφανώς μαυρισμένο, εκτυλίχθηκε η εξής στιχομυθία: «Ο Γουίλιαμ ρώτησε: «Τι έχεις κάνει; Έχει πάει παντού;» και όταν του είπαν ναι, επανέλαβε: «Παντού;» Είπα ότι ήταν «παντού». Είπε: «Μπορώ να το δω;».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, προκειμένου να πείσει τον πρίγκιπα πως όλο του το κορμί ήταν μαυρισμένο αναγκάστηκε να βγάλει τα παπούτσια του: «Έπρεπε να βγάλω τα παπούτσια και τις κάλτσες μου για να του δείξω τα δάχτυλα των ποδιών μου, τα οποία ήταν πορτοκαλί! Το θεώρησε εξαιρετικό. Πήρε τα εύσημα!», δήλωσε ο Χάρολντ.