Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Αναδρομή στα πρόσωπα της ζωής της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, σκοτώθηκε στην ηλικία των 36 χρόνων, στις 31 Αυγούστου του 1997.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, έγινε ευρέως γνωστή μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο, κάνοντας έτσι και την «είσοδό» της στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Ξεχώριζε για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό πνεύμα της, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα προσιτή προς τον κόσμο, παρά τον τίτλο που έφερε.

Το νήμα της ζωής της ωστόσο, «κόπηκε» σε νεαρή ηλικία, μόλις 36 ετών, σε ένα αυτοκινηστικό δυστίχημα που σημειώθηκε στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου του 1997. Όπως αναφέρεται και στο «people», μαζί της, έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο πρόσωπα, ο Ντόντι αλ Φαγέντ και ο οδηγός του αυτοκινήτου της, ο Ανρί Πολ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Σιούαρντ, η οποία γνώριζε προσωπικά την Νταϊάνα, έχει δηλώσει: «Υπάρχουν πολύ λίγες στιγμές σαν κι αυτές στην ιστορία. Θυμάμαι πού βρισκόμουν με κάθε μικρή λεπτομέρεια όταν άκουσα για την Νταϊάνα».

Τα πρόσωπα στη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Βασίλισσα Ελισάβετ

Μίλησε για την απώλεια της Πριγκίπισσας, μόλις λίγε ημέρες μετά από το ατύχημα που της στέρησε τη ζωή, σε τηλεοτπική ομιλία της στις 5 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Βασιλιάς Κάρολος

Αν και ο γάμος του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, έληξε λίγο πριν η ίδια φύγει από τη ζωή, «ο Πρίγκιπας Κάρολος θυμάται την πρώτη του σύζυγο», σημειώνει ο βιογράφος της πριγκίπισσας Άντριου Μόρτον.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Έχασε τη μητέρα του, όταν ήταν ακόμη 15 ετών, ενώ πλέον είναι 43 ετών και έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Όπως αναφέρεται και στο ένθετο της «people», η απόφασή του να «μεταφέρει» την οικογένειά του από το Λονδίνο στην επαρχία του Ουίνδσορ, αντανακλά μια από τις επιθυμίες της Νταϊάνα να έχει όσο το δυνατό πιο φυσιολογική ανατροφή.

Πρίγκιπας Χάρι:

Ήταν μόλις 12 ετών όταν η μητέρα, Νταϊάνα σκοτώθηκε, ενώ ο ίδιος πλέον στα 40 του χρόνια, φαίνεται να την έχει βαθιά χαραγμένη μέσα του, συνεχίζοντας έμμεσα το έργο της μέσω των φιλανθρωπιών.

Τσαρλς Σπένσερ

Ο αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και τα όσα αναφέρονται στην «people», ο ίδιος, συνεχίζει να την υπερασπίζεται, ενώ στο παρελθόν, έχει επεκρίνει τη η βασιλική οικογένεια και τον Τύπο για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στην Νταϊάνα στον επικήδειό του.

Βασίλισσα Καμίλα

Παντρεύτηκε τον – τότε – πρίγκιπα Κάρολο, το 2005, με την βασίλισσα Ελισάβετ να ανακοινώνει την επιθυμία της η Καμίλα να γίνει γνωστή ως «Βασιλική σύζυγος», όταν ο Κάρολος ανέλαβε το θρόνο, το 2022.

Σάρα Φέργκιουσον

Η Φέργκι, όπως έχει γίνει γνωστή η Δούκισσα της Υόρκης, είχε δηλώσει στο «people», το 2021 πως: «Μας τοποθετούσαν ως αγίες και αμαρτωλές» ενώ είχε συμπληρώσει ακόμη: «Με δίδαξε τόσα πολλά για τη δημόσια ζωή».

Χασνάτ Καν

Ο ίδιος, γιατρός στο επάγγελμα, με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, διατηρούσαν μια ήσυχη προσωπική σχέση μεταξύ τους, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, από το 1995, μέχρι και τον θάνατό της.