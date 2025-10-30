Για φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τα παιδιά τους.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πέτυχαν δικαστική νίκη εναντίον του Paris Match, που δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού με τα τρία παιδιά του, από διακοπές στις Άλπεις.

Δικαστήριο στη Γαλλία έκρινε πως το περιοδικό παραβίασε την ιδιωτικότητά τους όταν δημοσίευσε τις φωτογραφίες της οικογένειας - από παπαράτσι- αλλά και λεπτομέρειες από τις διακοπές τους στις Άλπεις, την άνοιξη.

Το ζευγάρι θεώρησε το άρθρο «κατάφωρα αδιάκριτο» και κινήθηκε νομικά λίγο μετά τη δημοσίευσή του, στις 16 Απριλίου 2025. Εκπρόσωπός τους προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσουν να το ξανακάνουν, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν πως τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν «χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρεμβάσεις».

Αρχικά οι δικηγόροι του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον διεκδικούσαν αποζημίωση, αλλά τελικά είπαν στο δικαστήριο πως προτιμούν να δημοσιεύσει το Paris Match τη δικαστική απόφαση, κάτι που έγινε σήμερα, Πέμπτη.

Η απόφαση επιβεβαιώνει πως παρά τα δημόσια καθήκοντά τους, ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, το ζευγάρι και τα παιδιά τους «δικαιούνται τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής τους και του οικογενειακού χρόνου τους, χωρίς παράνομες παρεμβάσεις και εισβολές», δήλωσε στο People εκπρόσωπος του διαδόχου του θρόνου και της συζύγου του.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας «είναι αφοσιωμένοι στο να προστατεύουν τον ιδιωτικό οικογενειακό χρόνο τους και να διασφαλίζουν πως τα παιδιά τους μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς αδικαιολόγητο έλεγχο και παρεμβάσεις. Δεν θα διστάσουν να αναλάβουν δράση για την επιβολή αυτών των ορίων», συμπλήρωσε.