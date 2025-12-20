Οκτώ ερωτήσεις- απαντήσεις για το προεκλογικό 2026- Στο μυαλό του Μητσοτάκη.

Ενώπιον σοβαρών αποφάσεων τις ημέρες των εορτών βρίσκεται ο πρωθυπουργός καθώς τα μαύρα σύννεφα πάνω από το Μαξίμου όλο και πολλαπλασιάζονται, όλο και βαραίνουν!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να μαδάει την μαργαρίτα για το χρόνο των πρόωρων εκλογών: Να στήσω πρόωρες κάλπες, να μην στήσω, να στήσω και μην στήσω, να στήσω και ...περισσεύει και ένα!

Ας δούμε τα ερωτήματα που δημιουργούνται και να επιχειρήσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις:

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟ 2026; Σαφώς, σαφέστατα. Όχι μόνο γιατί τον Ιούνιο του 2027 λήγει η τετραετία, αλλά και γιατί τον Ιούνιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλει να έχει επιλύσει το κυβερνητικό της πρόβλημα. Πολύ περισσότερο που όλοι πλέον συμφωνούν πως προκειμένου να υπάρχει κυβέρνηση θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, άρα οι πρώτες κάλπες θα πρέπει να στηθούν τον Μάρτιο, το αργότερο αρχές Απριλίου το 2027. Εφόσον όμως εξαντληθεί η τετραετία.

ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ; Αυτή τη στιγμή η απάντηση είναι μία: Όχι. Το ερώτημα είναι πόσο νωρίτερα από τη λήξη της τετραετίας θα στηθούν οι πρόωρες κάλπες.

ΑΝΤΕΧΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΗΣΕΙ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟ 2026; Όλα δείχνουν πως όχι. Ο αρχικός σχεδιασμός άλλωστε ήταν να υπάρξει ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο και αν αυτό δεν αποδώσει θεαματικά ως προς τα δημοσκοπικά αποτελέσματα να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Το Μαξίμου, ωστόσο, δεν διαθέτει πλέον αυτό το πλεονέκτημα του χρόνου. Με αυτούς τους ρυθμούς που υπάρχουν σήμερα αντιμετωπίζει τον -κάτι παραπάνω από υπαρκτό- κίνδυνο η σημερινή συνεχής πτώση των εκλογών να μετατραπεί σε ....χιονοστιβάδα.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2026 Η ΝΔ; Να μην καταρρεύσει. Μόνο αυτός είναι ο λόγος που μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες. Άλλος λόγος δεν υπάρχει αφού έχει σήμερα 156 βουλευτές συν τρεις πρώην Σπαρτιάτες και νυν ανεξάρτητους, σύνολο δηλαδή 159 και αν κάνει εκλογές θα λάβει στην καλύτερη περίπτωση λίγο πάνω από 100!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ; Ναι, υπάρχει. Αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει τη σημερινή της πορεία και ιδρυθεί και κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά τότε η ΝΔ ενδέχεται να λάβει και κάτω από 25%. Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον είναι πρώτο κόμμα θα χάσει το bonus του εκλογικού νόμου που ξεκινά με 20 έδρες για το πρώτο κόμμα και μια έδρα για κάθε μισή μονάδα πάνω από αυτό. Σε περίπτωση που το πρώτο κόμμα δεν πιάσει το 25% το bonus χάνεται και ο εκλογικός νόμος μετατρέπεται αυτομάτως σε απλή αναλογική. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα τεθεί εν αμφιβόλω η συνοχή της, αλλά θα είναι καταστροφική και για τον Κ. Μητσοτάκη που δεν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση του ούτε για μια στιγμή.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ; Αν ήταν κοντά στην αυτοδυναμία ναι, ώστε να τεθούν εκβιαστικά διλήμματα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας της χώρας που θα ευνοούσαν την Νέα Δημοκρατία. Από τη στιγμή που θέμα αυτοδυναμίας δεν υπάρχει ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει. Όχι μόνο γιατί μόνο κόστος θα εισπράξει. Αλλά και γιατί θα στρώσει το έδαφος να έχει ευκολότερα αυτοδυναμία η επόμενη κυβέρνηση. Συνηθισμένη στη λογική των «προοδευτικών παρενθέσεων» η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος θα διατηρήσει τον ίδιο εκλογικό νόμο προκειμένου ο επόμενος νικητής των εκλογών να μην μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση και να έχει εξαρχής φθορά.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΠΕΛΑΣ ΟΙ «ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ»: Σε πολύ μεγάλο πρόβλημα εξελίσσεται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η δραστηριοποίηση των πρώην «πρώην»: Του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς θα εντείνουν την πίεση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος δημιουργεί μια «υγειονομική ζώνη» στο χώρο των «κεντρώων» και των «ακροκεντρώων» «απονομιμοποιώντας» την υπερψήφιση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ «ΔΕΛΦΙΝΩΝ»: Όσο η ΝΔ βρίσκεται σε πτώση τόσο θα γίνεται περισσότερο εμφανής ο διαγκωνισμός των «δελφίνων». Με μια μάχη που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, καθώς στην πορεία είναι πολύ πιθανό ο Νίκος Δένδιας να πιεστεί.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα "Στο Καρφί" που κυκλοφορεί από το Σάββατο στα περίπτερα)