Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τη συνάντησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Έναν συγκινητικό διάλογο είχε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με γυναίκα της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε, μετά τον θάνατο του γιου τους.

Το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από τη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διάδοχος του θρόνου έκανε προσπάθεια για να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Καθισμένοι στην κουζίνα του σπιτιού της Ράιαν Μάνινγκς, στο Κάρντιφ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τη ρώτησε τι θα έλεγε στον σύζυγό της, αν μπορούσε. «Γιατί δεν μίλησε μαζί μου. Αυτό αναρωτιέμαι κάθε ημέρα. Γιατί έχει χάσει τόση χαρά και θα ήμασταν καλά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, θα ήμασταν καλά».

Κάποια στιγμή, o 43χρονος έστρεψε το κεφάλι του από την άλλη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Είστε καλά;», τον ρώτησε η Ράιαν Μάνινγκς. «Συγγνώμη, είναι τόσο δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις», της απάντησε και εκείνη σημείωσε: «Έχετε βιώσει και εσείς την απώλεια».

Ο σύζυγος της Μάνινγκς αυτοκτόνησε το 2012, πέντε ημέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους γιου τους. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τη ρώτησε πώς συνέχισε και μεγάλωσε τα δύο παιδιά της. «Κοιτάζω πίσω και ακόμα δεν ξέρω πώς το αντέξαμε», του απάντησε.

Η Μάνινγκς δημιούργησε μία φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία θα είναι ανάμεσα στις 20 που θα αποτελέσουν το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονίας, που χρηματοδοτεί το Royal Foundation του διαδόχου με 1 εκατομμύριο λίρες.



