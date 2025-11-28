Άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση, δηλώνοντας πως πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του. Στη συνέχεια προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μενίδι, όπου ένας άνδρας αυτοκτόνησε αφού πρώτα τηλεφώνησε στην ΕΛΑΣ προειδοποιώντας για την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα μέσα στο διαμέρισμά του.

Ρεπορτάζ του Star σημειώνει πως οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, όπου και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή, ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν τον ίδιο αιμόφυρτο με τραύμα από καραμπίνα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να εξετάσει τα ακριβή αίτια της πράξης.