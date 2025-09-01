Games
Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Καμίλα – «Τον χτύπησα με ένα παπούτσι»

Η Βασίλισσα Καμίλα, έχει «πέσει» θύμα απόπειρας άσεμνης επίθεσης ως έφηβη.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο για την Βασιλική Οικογένεια, φαίνεται πως η Βασίλισσα Καμίλα, είχε «πέσει» θύμα άσεμνης απόπειρα, κατά τα εφηβικά της χρόνια. Λέγεται μάλιστα, πως η ίδια, απώθησε το δράστη με το τακούνι του παπουτσιού της.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται και στο BBC, η απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης, περιγράφεται στο βιβλίο «Power and the Palace», το οποίο έχει συνταχθεί από τον πρώην βασιλικό αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Times», Βαλεντίν Λόου.

Όπως περιγράφεται λοιπόν, η Βασίλισα Καμίλα, εξομολογήθηκε και διηγήθηκε την ιστορία της, έτσι όπως την έζησε στον Μπόρις Τζόνσον όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, το 2008. Ενώ η περιγραφή της, αναφέρει πως το περιστατικό, έλαβε χώρα στο τρένο με προορισμό τον σταθμό «Paddington», όταν η ίδια ήταν στην κομβική ηλικία των 16 ή 17 ετών.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα έχουν καταγραφεί, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να άγγιζε την – τότε – έφηβη Καμίλα, σε άσεμνα σημεία του σώματός της, όταν εκείνη αμύνθηκε, βγάζοντας το παπούτσι της για να τον χτυπήσει με αυτό. Η κίνησή της, όπως μετέφερε ο Μπόρις Τζόνσον, ήταν μια πράξη που η μητέρα της τής είχε πει να κάνει σε περίπτωση που βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη συνθήκη.

Σε δεύτερο χρόνο, η Βασίλισσα Καμίλα, φτάνοντας στο Λονδίνο, ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη. Παρ’ όλα αυτά, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δήλωση, χωρίς να αμφισβητεί ωστόσο, τα όσα έχουν ήδη ειπωθεί.

Παράλληλα ο Βαλεντίν Λόου, στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Βασίλισσα «Δεν ήταν μόνο πολυμήχανη και δυνατή, αλλά ήταν και υπεύθυνη πολίτης, φροντίζοντας να συλληφθεί ο άνδρας».

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί, πως μεγάλο από το κοινωνικό έργο της Καμίλα τα τελευταία χρόνια αφορούσε την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ είναι και προστάτιδα του οργανισμού «SafeLives», δίνοντας τακτικά το παρών σε καταφύγια γυναικών τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο – όσο και παγκοσμίως.

Μέσα από μια σειρά ομιλιών που έχει λάβει μέρος και έχει διεξάγει η Βασίλισσα, έχει αναφερθεί σε στο θάρρος όσων έχουν βιώσει στιγμές ενδοοικογενειακής βίας, τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να σιωπούν. Αντίστοιχα, σε ομιλία της το 2020, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μέσα από τη δουλειά μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν ζήσει με καταναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγαίνουν στο άλλο άκρο ως νικήτριες και όχι θύματα».

«Είναι μερικοί από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», και συμπλήρωσε: «Οι ιστορίες τους είναι οδυνηρές και έχουν κάνει ακόμη και τους πιο σκληρούς ακροατές τους να δακρύσουν. Γι' αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας αυτοί οι επιζώντες να μην αισθάνονται πλέον ντροπή ή ευθύνη».

Ακόμα, σε μια δεξίωση στο «Clarence House», για το «SafeLives», είχε δηλώσει: «Δεν θα στεκόμουν εδώ αν ήταν πριν από 10 χρόνια, επειδή δεν θα το συζητούσαμε - ήταν ένα θέμα ταμπού. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Αλλά τώρα, 10 χρόνια αργότερα, έχουμε επιζώντες που αφηγούνται την ιστορία τους, οι οποίοι πριν από χρόνια θα ντρέπονταν πολύ να βγουν μπροστά για να πουν τις ιστορίες τους, αλλά τώρα θα σηκωθούν και θα μιλήσουν και θα εμπνεύσουν και άλλους να μιλήσουν».

Επιπροσθέτως, έγκυρες πηγές κοντά στη Βασίλισσα, αναφέρουν πως η ίδια, δεν είχε δημοσιοποιήσει στο παρελθόν, την εν λόγω συνθήκη, με σκοπό να αποφύγει να επιστήσει την προσοχή στο συγκεκριμένο συμβάν και να κεντρίσει το ενδιαφέρον στα θύματα και στα όσα λαμβάνουν χώρα στο σήμερα. «Δεν ήθελε να τραβήξει την προσοχή πάνω της εις βάρος των εμπειριών τους», εξήγησε ο Βαλεντίν Λόου, όπως αναγράφεται στο BBC.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, πως το ενδιαφέρον της Βασίλισσα για το εν λόγω κοινωνικό ζήτημα προέκυψε και από τις ιστορίες γυναικών που είχε ακούσει ανά τα χρόνια: «Έχει ακούσει πολλές ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια και έχει ένα πολύ βαθύ, ειλικρινές ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν πηγάζει όλο από ένα περιστατικό όταν ήταν έφηβη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαλεντίν Λόου.

