Απρεπές περιστατικό σε συναυλία της Halsey.

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία είχε η τραγουδίστρια Halsey κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας της, όταν μια θαυμάστρια προέβη σε άσεμνο άγγιγμα ενώ εκείνη βρισκόταν επάνω στη σκηνή.

Το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης καταγράφηκε σε βίντεο από άτομο του κοινού και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για τα όρια του σεβασμού προς τους καλλιτέχνες.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter (X), η Halsey εμφανίζεται να τραγουδά κοντά στους θεατές, όταν μια νεαρή θαυμάστρια την αγγίζει αρχικά στον μηρό και στη συνέχεια επιχειρεί να φτάσει πιο ψηλά.

Τη στιγμή που η κίνηση γίνεται πιο επίμονη, φρουρός ασφαλείας επεμβαίνει άμεσα και απομακρύνει τη νεαρή από τη σκηνή, αποτρέποντας περαιτέρω επαφή.

Το βίντεο προκάλεσε κύμα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν τη συμπεριφορά της θαυμάστριας, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη μορφή παρενόχλησης.