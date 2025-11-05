Το περιστατικό αναδεικνύει το επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχονται οι γυναίκες στο Μεξικό.

H πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από άνδρα, ενώ ήταν ανάμεσα σε πολίτες, σε δρόμο της πρωτεύουσας.

Ένα περιστατικό που εγείρει ερωτήματα τόσο για την προεδρική ασφάλεια, όσο και το επίπεδο σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχονται οι γυναίκες στο Μεξικό, σημειώνει ο Guardian.

Το περιστατικό συνέβη στην Τρίτη, σε δρόμο της Πόλης του Μεξικού. Στο βίντεο ένας άνδρας, που φαίνεται μεθυσμένος, αγκαλιάζει την Κλαούντια Σέινμπαουμ από πίσω, προσπαθεί να τη φιλήσει στο λαιμό και να ακουμπήσει το στήθος της. Εκείνη απομακρύνει τα χέρια του και γυρίζει προς το μέρος του, ενώ την ίδια ώρα συνεργάτης παρεμβαίνει και μπαίνει ανάμεσά τους. Ο άνδρας συνελήφθη.

Πολλοί επεσήμαναν ότι το περιστατικό έδειξε πως καμία γυναίκα δεν είναι απρόσβλητη από τη σεξουαλική παρενόχληση στο Μεξικό

«Ακόμα κι αν είσαι η πρόεδρος, οποιοσδήποτε άνδρας πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να σε αγγίξει. Όταν ρωτάνε τι είναι η πατριαρχία… είναι αυτό», δήλωσε η Καταλίνα Ρουίς Ναβάρο, δημοσιογράφος του φεμινιστικού περιοδικού Volcánicas.

«Ας ελπίσουμε ότι θα υποβληθεί μήνυση και η πρόεδρος θα στείλει ένα σαφές μήνυμα: κανένας άνδρας δεν έχει δικαίωμα να φιλήσει ή να ακουμπήσει μία γυναίκα χωρίς τη συναίνεσή της», τόνισε η Αλεχάντρα Εσκομπάρ, διευθύντρια του περιοδικού Etcétera. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το περιστατικό πρέπει να αποτελέσει μάθημα για τους συνεργάτες της προέδρου, καθώς «δεν είναι αποδεκτό να εκτίθεται τόσο πολύ».

Το περιστατικό ανέδειξε και τον ευρύτερο κίνδυνο που διατρέχει η Σέινμπαουμ στους δρόμους, δεδομένου ότι η ομάδα ασφαλείας της δεν φαίνεται στο βίντεο και χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να παρέμβει κάποιος.

Μόλις την 1η Νοεμβρίου ο Κάρλος Αλμπέρτο Μάνσο Ροντρίγκες δήμαρχος του Ουρουαπάν, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για την ημέρα των νεκρών. Ο δράστης τον πυροβόλησε επτά φορές από κοντά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τους τελευταίους μήνες, ο δήμαρχος δημοσίως είχε ζητήσει από τη Σέινμπαουμ να βοηθήσει προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εγκληματικές οργανώσεις στην περιοχή.

Εξάλλου, το Μεξικό είναι μια χώρα όπου 37 υποψήφιοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις εκλογές του Ιουνίου του 2024. Άλλοι δέκα επικεφαλής δήμων έχουν δολοφονηθεί από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση της Σέινμπαουμ.