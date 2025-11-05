Η Μεξικανή πρόεδρος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Ένας περίπατος περίπου πέντε λεπτών, από το προεδρικό μέγαρο στο υπουργείο Παιδείας, έφερε στο προσκήνιο τις καθημερινές επιθέσεις και παρενοχλήσεις που δέχονται οι γυναίκες στο Μεξικό, μέσα από το ανατριχιαστικό βίντεο στο οποίο ένας άνδρας προσπαθήσει να αγγίξει και να φιλήσει την ηγέτιδα της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η πρόεδρος του Μεξικό ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του άνδρα. Ενώ η Σέινμπαουμ χαιρετούσε κόσμο, στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού, εκείνος την αγκάλιασε από πίσω, προσπάθησε να τη φιλήσει στον λαιμό και να ακουμπήσει το στήθος της. Η πρόεδρος απομάκρυνε τα χέρια του και παρενέβη συνεργάτης της, ενώ στο βίντεο δεν φαίνεται η ομάδα ασφαλείας της. Ο άνδρας συνέχισε να παρενοχλεί γυναίκες και συνελήφθη.

«Η άποψή μου είναι, εάν δεν κάνω μήνυση, τι θα συμβεί στις άλλες Μεξικανές; Εάν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις γυναίκες στη χώρα;», δήλωσε η Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί.

«Αυτό το άτομο με πλησίασε εντελώς μεθυσμένο, δεν ξέρω εάν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Όταν είδα τα βίντεο συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί», σημείωσε.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι είχε βιώσει παρενόχληση και όταν ήταν 12 ετών και χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει στο σχολείο. Ως πρόεδρος, συμπλήρωσε, ένιωσε ότι έχει μια ευθύνη απέναντι σε όλες τις γυναίκες.

Παράλληλα, ζήτησε από τις πολιτείες του Μεξικό να επανεξετάσουν νόμους και διαδικασίες, προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες να καταγγέλλουν επιθέσεις. Οι Μεξικανοί πρέπει να «ακούσουν ένα ξεκάθαρο “όχι”, ο προσωπικός χώρος των γυναικών δεν πρέπει να παραβιάζεται», τόνισε.

Εξάλλου, επέκρινε την εφημερίδα Reforma επειδή δημοσίευσε φωτογραφίες από τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη, λέγοντας ότι αυτό το θεωρεί «επαναθυματοποίηση» που ξεπέρασε μια ηθική κόκκινη γραμμή. «Η χρήση της εικόνας είναι επίσης έγκλημα. Περιμένω μια συγγνώμη από την εφημερίδα», συμπλήρωσε.

Το περιστατικό δημιούργησε ερωτήματα και για την ασφάλεια της Σέινμπαουμ. Όπως ο προκάτοχός της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, κυκλοφορεί με ελάχιστη ασφάλεια και συνηθίζει να βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθη. Η πρόεδρος του Μεξικό δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να το αλλάξει αυτό, επειδή «πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο».

Το 70% των γυναικών έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση

Εάν η ίδια η πρόεδρος του Μεξικό δεν μπορεί να περπατήσει στον δρόμο για πέντε λεπτά χωρίς να υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, τότε γίνεται εύκολα κατανοητό τι βιώνουν οι υπόλοιπες γυναίκες στη χώρα καθημερινά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 70% των γυναικών και κοριτσιών άνω των 15 ετών στο Μεξικό βιώνουν τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στη ζωή τους.

Φεμινίστριες έχουν κατηγορήσει τη Σέινμπαουμ ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπιστεί η βία σε βάρος των γυναικών. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν τις ανεπαρκείς έρευνες και διώξεις για γυναικοκτονίες.

Το 2024 καταγράφηκαν 821 γυναικοκτονίες στο Μεξικό, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Έως τον Σεπτέμβριο φέτος είχαν καταγραφεί 501 τέτοια εγκλήματα και υπάρχουν φόβοι ότι η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη.

