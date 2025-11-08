Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραμονεύει έξω από τα σχολεία της περιοχής, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις να ενημερώσουν τους κηδεμόνες.

Τον τρόμο έχει προκαλέσει 69χρονος στην περιοχή του Χολαργού, που προσεγγίζει ανήλικα αγόρια και κορίτσια και προσπαθεί να τα οδηγήσει στο σπίτι του.

«Εμένα πριν 10 ημέρες τον γιο μου, τον πήρε από πίσω, τον φωτογράφισε, του έλεγε έλα να σου δώσω μία καραμέλα και ο γιος μου έφυγε τρέχοντας για το σπίτι έντρομος, που είναι 10 χρόνων το παιδί. Έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο και εκεί τον προσέγγισε και του φώναζε ‘ε, αγοράκι να σου δώσω μία καραμέλα να σε γνωρίσω;’ Και είχε πάει και την 28η στην παρέλαση και έβγαλε βίντεο και φωτογραφίες από τα κοριτσάκια της παρέλασης», λέει πατέρας 10χρονου.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραμονεύει έξω από τα σχολεία της περιοχής, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις να προβούν προς ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων. «Είχαμε ενημερωθεί από το σχολείο αρκετές ημέρες πριν ότι κυκλοφορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος παρενοχλεί τα παιδιά».

Ο 69χρονος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, είχε συλληφθεί το 2019 στην Κέρκυρα για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γονείς, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους: «Η μητέρα του παιδιού έκανε καταγγελία στην Αστυνομία αλλά η Ασφάλεια απάντησε ότι δεν μπορεί να δράσει αν δεν πραγματοποιήσει ο δράστης κάτι πιο μεμπτό. Ζήτησε από τη μητέρα να κοινοποιήσει τη φωτογραφία του σε όλους τους γονείς για να έχουν τον νου τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3k2xn1v5c9?integrationId=40599y14juihe6ly}