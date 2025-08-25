Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Οι ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού συνεχίζονται για την Δανάη Μπάρκα και τη Νόνη Δούνια που ξεσήκωσαν τη Σύρο.

Η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια φαίνεται πως απολαμβάνουν με κέφι, τραγούδι και χορό τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού τους. Μαζί, βρέθηκαν στη Σύρο, όπου επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο για φαγητό και λίγες ακόμη βουτιές στη θάλασσα.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα, μέσα από μια δημοσίευση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, την Κυριακή 24 Αυγούστου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις στιγμές τους στο νησί.

Η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια διασκέδασαν με την ψυχή τους στη Σύρο

Στο βίντεο που ανήρτησε λοιπόν, η παρουσιάστρια- ηθοποιός, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, απεικονίζεται η ίδια παρέα με τη Νόνη Δούνια, να χορεύει τσιφτετέλι, φορώντας τα μαγιό και τα παρεό τους. Μάλιστα, όπως καταγράφεται στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε, οι δύο γυναίκες παρέσυραν και άλλους στον χορό και το κέφι τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε λοιπόν η Δανάη Μπάρκα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;».

Στη λεζάντα της ανάρτησης δε πρόσθεσε: «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;».

Έτσι, στο ολιγόλεπτο βίντεο από τις ξέγνοιαστες στιγμές των δύο γυναικών, απεικονίζονται οι ίδιες να διασκεδάζουν, χορεύοντας τσιφτετέλι και μακαρένα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα στο Tik Tok:

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7542140194489765142}

Όσον άφορα λοιπόν τη Δανάη Μπάρκα, να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως έπειτα από την ολοκλήρωση της καθημερινής εκπομπής της «Πάμε Δανάη», επέστρεψε στο θέατρο και την υποκριτική μέσα από τη θεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», όπου συμμετείχε φέτος το καλοκαίρι.