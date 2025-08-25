Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο) Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @danai_barka
Οι ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού συνεχίζονται για την Δανάη Μπάρκα και τη Νόνη Δούνια που ξεσήκωσαν τη Σύρο.

Η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια φαίνεται πως απολαμβάνουν με κέφι, τραγούδι και χορό τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού τους. Μαζί, βρέθηκαν στη Σύρο, όπου επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο για φαγητό και λίγες ακόμη βουτιές στη θάλασσα.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα, μέσα από μια δημοσίευση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, την Κυριακή 24 Αυγούστου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις στιγμές τους στο νησί.

Η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια διασκέδασαν με την ψυχή τους στη Σύρο

Στο βίντεο που ανήρτησε λοιπόν, η παρουσιάστρια- ηθοποιός, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, απεικονίζεται η ίδια παρέα με τη Νόνη Δούνια, να χορεύει τσιφτετέλι, φορώντας τα μαγιό και τα παρεό τους. Μάλιστα, όπως καταγράφεται στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε, οι δύο γυναίκες παρέσυραν και άλλους στον χορό και το κέφι τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Life
Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Life
Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Life

Στο βίντεο που δημοσίευσε λοιπόν η Δανάη Μπάρκα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;».

Στη λεζάντα της ανάρτησης δε πρόσθεσε: «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;».

Έτσι, στο ολιγόλεπτο βίντεο από τις ξέγνοιαστες στιγμές των δύο γυναικών, απεικονίζονται οι ίδιες να διασκεδάζουν, χορεύοντας τσιφτετέλι και μακαρένα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα στο Tik Tok:

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7542140194489765142}

Όσον άφορα λοιπόν τη Δανάη Μπάρκα, να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως έπειτα από την ολοκλήρωση της καθημερινής εκπομπής της «Πάμε Δανάη», επέστρεψε στο θέατρο και την υποκριτική μέσα από τη θεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», όπου συμμετείχε φέτος το καλοκαίρι.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Life
Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Life
Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Life
Νατάσα Μποφίλιου - Μάνος Βουλαρινός: Το bodyshaming και η «απάντηση» της τραγουδίστριας

Νατάσα Μποφίλιου - Μάνος Βουλαρινός: Το bodyshaming και η «απάντηση» της τραγουδίστριας

Life

NETWORK

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

healthstat.gr