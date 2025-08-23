Games
Τα 3 ζώδια που επηρεάζει η νέα Πανσέληνος στον Παρθένο

Τα 3 ζώδια που επηρεάζει η νέα Πανσέληνος στον Παρθένο Φωτογραφία: Unsplash/ MeSSrro
Στις 23 Αυγούστου θα περάσει η Πανσέληνος στον Παρθένου και ορισμένα ζώδια δεν θα μείνουν ανεπηρέαστα.

Στον Παρθένο θα περάσει η Πανσέληνος στις 23 Αυγούστου, με όλα τα ζώδια να επηρεάζονται ελαφρώς και τρία από αυτά να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες αλλαγές.

Η Σελήνη στρέφεται τώρα προς το ζώδιο της Παρθένου, το σύμβολο της τάξης, της υγείας και της οργάνωσης. Αυτή η περίοδος προσφέρεται για επαναπροσδιορισμό της καθημερινότητας, υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία λοιπόν, για όλα τα ζώδια να πραγματοποιηθούν πρακτικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Ωστόσο, αυτή η Πανσέληνος ενδέχεται να προκαλέσει και αιφνίδιες εσωτερικές αφυπνίσεις ή συναισθηματικές ανατροπές σε όλα τα ζώδια. Οι εντάσεις που ίσως προκύψουν δεν είναι τυχαίες. Το θετικό είναι πως αυτές οι ταραχές μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, αρκεί να κυριαρχήσει η θετική σκέψη και οι πρακτικές επιλογές.

Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από την νέα Πανσέληνο

Ιχθύς

Όλα μοιάζουν να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση αυτή την περίοδο, με την καθημερινότητα να γίνεται πιο απαιτητική, απαιτώντας από εσάς υπομονή, επιμονή και ψυχραιμία. Η Πανσέληνος στην Παρθένο φωτίζει τα πρακτικά ζητήματα της ζωής αλλά και τις συναισθηματικές αλήθειες που μέχρι τώρα ίσως αποφεύγατε να δείτε.
Είναι μια στιγμή που μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις ή ακόμα και καθοριστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν σχέσεις ή προσωπικά όρια. Η ενέργεια αυτή, όσο κι αν σας κάνει να νιώσετε πίεση, είναι η ιδανική ευκαιρία να πάρετε το χρόνο σας.

Δίδυμος

Η ένταση και η συναισθηματική πίεση ενδέχεται να κυριαρχήσουν αυτή την περίοδο, με πρόσωπα και καταστάσεις να σας επηρεάζουν πιο έντονα από το συνηθισμένο. Είναι πιθανό να νιώσετε πως χάνετε τον έλεγχο ή πως όλα απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Σε αυτό το κλίμα, είναι σημαντικό να κινηθείτε με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς σας, δίνοντας προτεραιότητα στην οργάνωση, την ισορροπία και την προσωπική φροντίδα. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να προσαρμοστείτε ρεαλιστικά στις νέες συνθήκες και να αποδεχτείτε τις νέες συνθήκες.

Παρθένος

Καθώς η Σελήνη φωτίζει το ζώδιό σας, αναδύονται έντονα προσωπικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά σας, τα οποία θα σας επηρεάσουν άμεσα. Είναι πιθανό να νιώσετε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τη ζωή σας και να θέσετε νέες βάσεις, όμως μια τέτοια αλλαγή απαιτεί προσεκτικό και μεθοδικό σχεδιασμό. Παράλληλα, αυτή η περίοδος προσφέρεται για να απελευθερωθείτε από ό,τι δεν σας εξυπηρετεί συναισθηματικά — να αποβάλετε καταστάσεις ή πρόσωπα που δεν ταιριάζουν στην ψυχή σας, ανοίγοντας χώρο για νέα, πιο αρμονικά κεφάλαια στη ζωή σας.

