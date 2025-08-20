Games
Ο Τομ Κρουζ δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του Mission Impossible

Ο Τομ Κρουζ δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του Mission Impossible Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP
Στα βάθη των γυρισμάτων «έριξε» ο Τομ Κρουζ τους θαυμαστές του, με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της παραγωγής του Mission Impossible.

Είναι γεγονός, πως ο Τομ Κρουζ, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ με περισσότερα από σαράντα χρόνια καριέρας στο χώρο του θεάματος. Έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσα από πληθώρα παραγωγών στις οποίες συμμετείχε ενώ η καριέρα του φαίνεται να ξεκινάει τη δεκαετία του 1980.

Ο ίδιος λοιπόν, δεν δίστασε να αναρτήσει ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας Mission Impossible- The Final Reckoning, η οποία αποτελεί ίσως και το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή Ethan Hunt, το οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ.

Η δημοσίευση του Τομ Κρουζ από τα παρασκήνια

Στην παρούσα ταινία λοιπόν, ο πρωταγωνιστής παρουσιάζεται να παλεύει με το αδύνατο για να σώσει τον κόσμο, χωρίς ωστόσο να «χάσει» τον εαυτό του. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, στις 14 Μαΐου 2025 και αποτελεί την όγδοη ταινία της σειράς, η οποία έφτασε ως απευθείας συνέχεια του Dead Reckoning Part One, που βγήκε στους κινηματογράφους το 2023.

Στη Βιέννη η Eurovision 2026 - Οι ημερομηνίες

Έναντι 57.000 δολαρίων πωλήθηκε σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ»

Κουέντιν Ταραντίνο: Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ποια θεωρεί την καλύτερη ταινία του

Τι βλέπετε στην ταινία; Μα φυσικά μια πλοκή γεμάτη ανατροπές, την δύναμη της υψηλής τεχνολογίας, «πλούσιες» στιγμές καταδίωξης, μάχες και συνωμοσίες.

Συγκεκριμένα το Mission Impossible- The Final Reckoning, παρουσιάζει τις περιπέτειες του Ethan εντοπίσει και να εξουδετερώσει μια προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, γνωστή ως «The Entity», η οποία έχει «πάρει» τον έλεγχο και μπορεί να χειραγωγεί πληροφορίες, συστήματα και ανθρώπους, προκαλώντας χάος σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Ο Τομ Κρουζ μάλιστα, ως ένας έντιμος επαγγελματίας, πιστός στην τέχνη του και την υποκριτική δήλωσε πως έκανε προπονήσεις που διήρκησαν περισσότερο από έναν χρόνο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ρόλου του, καθώς παραμένει ένας από τους λίγους ηθοποιούς που εκτελεί τις περισσότερες από τις σκηνές δράσης.

Δεν θεωρείται άδικα λοιπόν ο ηθοποιός: το απόλυτο πρότυπο κινηματογραφικού αστέρα δράσης.

«Προπονήθηκα περισσότερο από έναν χρόνο για να είμαι σωματικά έτοιμος για τα γυρίσματα της ταινίας και τη στέρηση του οξυγόνου».

{https://www.facebook.com/watch/?v=1219394439873089}

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

